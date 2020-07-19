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佛州16.1%民眾有抗體 州長爭取3萬劑「瑞德西韋」救命

世界日報 / 編譯盧炯燊╱綜合18日電
當前屬於重疫州的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)表示，經新冠病毒檢測後，佛州民眾16.1%有抗體，較一個半月之前大幅提高。 美聯社
當前屬於重疫州的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)表示，經新冠病毒檢測後，佛州民眾16.1%有抗體，較一個半月之前大幅提高。 美聯社

當前屬於重疫州的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)表示，經新冠病毒檢測後，佛州民眾16.1%有抗體，較一個半月之前大幅提高。他同時表示爭取更多的「瑞德西韋」藥劑來救命。

他18日在聖奧古斯汀市(St. Augustine)的記者會上說，數字顯示較一個半月之前有很大的提升，說明有更多的人擁有抗體。

這表示有新冠抗體的人不會顯示一般病徵，同時可不擔心再被新冠感染，可以繼續外出工作等活動，但應注意戴口罩、保持社交距離等守則。

在最近幾個星期南部及西部州份的新一波新冠疫情裡，佛州病毒感染數字持續飆升，16日的單日死亡數字更創新高，17日及18日才稍為回落。直至目前為止，佛州感染數字為33萬7569例，4895人死亡。

共和黨籍的德桑提斯敦促檢測出有抗體的民眾捐血，協助正接受治療的新冠病毒患者。

他在18日疫情記者會上表示，正努力向吉利德藥廠爭取3萬劑新冠病毒的新藥「瑞德西韋」，透過醫院分給全州約5000到6000名新冠病患。他表示這些新藥在72小時內可到佛州。

另方面，由於疫情持續不退，預定8月在傑克森維爾(Jacksonville)舉行的共和黨全國黨大會，預計會出現混亂。鑑於疫情關係，本星期定出的計畫已較原先的規模大幅縮小，出席人數及演講次數也大減，然而疫情仍在發展，最終是否會再縮減規模，還未定案。

新冠肺炎 COVID-19

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