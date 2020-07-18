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香港增64例新冠肺炎 累計感染數超過SARS

中央社 / 台北18日電
香港今天新增64例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，其中60例屬本土感染，4例是外地傳入。 路透社
香港今天新增64例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，其中60例屬本土感染，4例是外地傳入。 路透社

香港今天新增64例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例，其中60例屬本土感染，4例是外地傳入；當地累計感染人數1777例，已經超過2003年的SARS感染數。

綜合香港電台及明報報導，香港今天新增64例新冠肺炎個案，包括60例屬本地個案，其中25例與其他確診個案有關連，35例源頭未明。

至今香港累計1777例新冠肺炎確診個案，超越2003年香港1755人感染嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的總數。

香港近日疫情轉趨嚴峻，港府15日起採取7天為限的多項防疫措施。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，近期的確診者平時都有不少活動，生活多采多姿，中心追蹤密切接觸者有困難，呼籲市民減少活動和聚會。

她又說，如果市民行為上不作出改變，再多檢疫中心都不夠。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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