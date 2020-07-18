重災區瑞德西韋不足 醫師痛苦難題：藥要給哪些病患？

全美部分地區疫情持續加溫，而唯一被批准可用來治療新冠肺炎的藥物瑞德西韋(remdesivir)，開始面臨匱乏，當地醫生被迫做出最困難的選擇，包括有限的藥物該給哪些患者服用，哪些病患不能使用。

波士頓塔夫茲醫學中心(Tufts Medical Center)傳染病主任海倫‧博克(Helen Boucher)說：「佛羅里達州、亞利桑納州和德州等當地醫院的瑞德西韋已經不足，或許是藥物配給上有些問題，但也可能純粹是供應量不夠。」

佛州布雷登頓(Bradenton)傳染病醫師戈多夫斯基(Eliot Godofsky)也表示：「這段時間我們一直都很難取得瑞德西韋，有些地方有很多存貨但根本用不到，而真正需要的地方卻沒有藥可以用。」

據瑞德西韋的製藥廠商吉利德科學(Gilead Sciences)上周公布的資料顯示，雖然瑞德西韋還稱不上是新冠肺炎的解藥，但可以有效加速患者康復或增加存活的機率。

部分醫師指出，取得瑞德西韋的過程相當複雜，是造成這種藥物短缺的主要原因；起先該藥物由聯邦緊急事故管理局(FEMA)分配，後來轉由地方衛生單位負責，最後才又交給聯邦衛生與福利部(HHS)。

目前由聯邦政府監管瑞德西韋，並依照HHS記錄各大醫院患者的用藥資訊來分配，醫院每兩周會根據上一周的確診人數被分配到相應的劑量；然而，這段分配的時間差對疫情重災區卻是一大挑戰。

博克說：「確診人數增加太快，而HHS卻要我們先回報當周的確診案例，一周後才撥給配藥，等待的時間太長了。」

美國藥劑師協會(American Society of Health-System Pharmacists)的資深主任賈尼奧(Michael Ganio)表示，最理想的狀況應該是根據醫院預估的使用量進行分配，而非前一周的實際使用量。

儘管如此，自5月初以來用藥分配的情況已有改善，起初只有麻州的三家醫院持有瑞德西韋，但隨著其他地區疫情加重，這三家醫院便繳回他們的庫存，由政府重新分配。