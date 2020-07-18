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3天確診17例 中國國家衛健委專家赴新疆調查

中央社 / 台北18日電
新疆烏魯木齊出現本土確診病例，「封城」傳聞四起。 路透
新疆烏魯木齊出現本土確診病例，「封城」傳聞四起。 路透

中國新疆3天內新增17例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎確診病例，引發關注。據報導，中國國家衛健委專家組今天已前往當地調查。中國疾控中心方面坦言，疫情規模還不完全明朗。

中共黨媒「人民日報」旗下的「健康時報」則報導，在傳出首例確診的前兩天，估計已有上百人被隔離。

新疆在連續149天沒有報告新增確診後，烏魯木齊市於7月15日起新增病例，截至17日午夜12時，當地累計已17人確診，均為烏魯木齊市病例，新增患者都是接受集中醫學觀察人員。

「中國新聞周刊」今天引述中國疾控中心副主任馮子健表示，新疆正在調查確診者的感染源頭與途徑。國家衛健委有關司局領導帶隊的專家組今天已趕往當地，此次新疆疫情規模如何，情況還不完全明朗，要到了現場以後進一步的調查了解才能判斷。

值得注意的是，中國大陸本週首例通報的新疆籍感染者出現在浙江。

浙江省衛健委16日上午通報，浙江省15日新增無症狀感染者1例，由新疆輸入。這名50歲的患者為烏魯木齊人，在紹興經商，7月10日乘航班由烏魯木齊至蕭山機場後，由朋友自駕接回紹興。

據報導，這名患者在7月14日接到新疆當地疾控中心通知要求進行核酸檢測；15日自駕前往紹興市人民醫院採樣檢測，結果呈陽性，現已在當地定點醫療機構隔離觀察。

烏魯木齊市新冠疫情防控工作指揮部則是在7月16日下午通告，烏魯木齊市天山區15日發現確診病例1例，無症狀感染者3例（均在醫學觀察中）。

這名確診者是一名24歲的女性，為中泉廣場三樓營業廳工作人員，常住地為烏魯木齊市天山區。7月10日因咽喉疼痛等症狀，由救護車運送至定點醫院；14日出現發燒、頭痛等症狀，隔天核酸檢測結果呈陽性，診斷為確診病例，臨床分型為輕型。目前，這名確診病患感染原因仍在調查中。

「中國新聞周刊」引述一名當地網友表示，7月13日，部分社區便開始排查前兩天去過中泉廣場附近的人，各種安檢措施很嚴格，人們都在議論到底發生了什麼，到了16日便通報有1例確診者，晚上各社區發出通知，將在凌晨起封閉小區。

「健康時報」則引述一名在烏魯木齊隔離用飯店的工作人員稱，飯店一早被當局徵用，一直都有人送到這裡隔離，「來來去去送走了幾百人」。

這名工作人員稱，當地首名本地感染病人在15日確診，但12日凌晨，當局已陸續將確診病人的密切接觸者送到飯店隔離，而13日更有上百人被隔離。

因應疫情，中共新疆維吾爾自治區黨委16日下午也召開常委擴大會議。會議表示要採取最堅決、最果斷、最嚴格的措施，做到應查盡查、應檢盡檢，堅決遏制疫情擴散蔓延。

據財新網，烏魯木齊下達的通知顯示，各社區、園區實施全封閉，生病及其他特殊情況由社區負責協助辦理和生活配送；最大限度減少公共交通、減少發車量；生產經營單位人員就地吃住、減少流動；商場、酒店原則上關閉；外地到烏魯木齊人員在定點賓館隔離7天，免費吃住。

受疫情防控影響，烏魯木齊機場大量航班昨天被取消。烏魯木齊地鐵更在前天（16日）晚間發出公告稱，為防控疫情傳播，當晚10時起，地鐵1號線停止運營。

新冠肺炎 COVID-19 新疆

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