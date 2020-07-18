新疆1天16確診 烏魯木齊恐「封城」民眾瘋搶物資

新冠病毒疫情以來被視為「淨土」的新疆，149天無病例的紀錄被打破，且確診病例持續增加，截至17日，新疆本土病例達16例。烏魯木齊地鐵巴士已停運 ，八成航班取消，並有部分小區封閉。網路上瘋傳烏魯木齊疑似要封城，引發民眾搶購物資潮。

新疆衛健委通報，當地自15日一名24歲當地中泉廣場三樓營業廳女性工作人員確診後，截至17日12時，新疆（含兵團）共確診6例、無症狀感染者11例，另有135人接受醫學觀察，均在烏魯木齊市。國家衛健委統計，17日有本土病例16例，全在新疆。新疆政府稱疫情敲響警鐘，已展開大排查，要讓感染者「零遺漏」。

健康時報報導，受疫情防控情況影響，新疆昌吉公交集團17日宣布，該集團所有運營車輛，從即日起暫停營運並消毒。烏魯木齊地鐵1號線也停運。17日烏魯木齊機場航班大量取消。飛常準數據顯示，烏魯木齊機場17日已取消航班626架次，佔計劃航班86%。多家航空公司要求烏魯木齊出港旅客必須持7日內核酸檢測」陰性」報告，才能正常辦理值機手續。

此外，儘管官方未證實，但網絡上出現許多烏魯木齊、喀什等地區已封閉部分小區、酒店的信息。報導引述烏魯木齊市頭屯河區的馮先生說，他在16日晚上9點左右接到其所在小區物業的群發信息，為做好疫情防控，16日晚上12時之後小區所有人員不允許進出。

南方都市報報導，烏魯木齊一名導遊說，當地小區現在只能進不能出，所有人都要在家隔離一個星期。一名楊女士說，不是必須工作的單位已全部休息或者居家辦公了。喀什當地多名居民表示，其所在小區於昨晚已採取封閉措施。喀什地區疫情防控指揮部一名工作人員也稱，已對當地各小區和酒店採取封控措施。

據當地民眾在微博上發文，商場與酒店等幾乎都關門，原本熱鬧的街頭頓時變得冷清 。正在喀什旅遊的劉女士（化名）說，酒店已禁止進出，門口有工作人員站崗。

不過，國家衛健委17日通報新疆的確診病例，並未明指位於新疆何地，新疆自治區政府也尚未發布最新的疫情信息。據天山網官微消息，自治區黨委16日下午召開擴大會議，自治區黨委書記陳全國要求嚴密開展大排查，把核酸檢測呈陽性者、無症狀感染者、密切接觸者、直接接觸者全面排摸出來確保零遺漏、無死角。

新冠疫情下的「淨土」新疆仍被攻陷，引發民眾憂心是否繼北京之後出現第三波疫情，對此，中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光教授表示，本土偶發性病例很難避免今後不發生，關鍵是發現新的病例後，要及時進行控制。他並稱新冠病毒複雜多變，「今後本土偶發性病例可能會成為日常抗疫的常態。」

不過專家稱的「常態」，仍無法安定民心。烏魯木齊「封城」連日來傳言不斷，當地居民人心惶惶，不是急著買機票逃離，就是到超市賣場搶購物資，這也使得機票暴漲，其中飛上海機票更從300元漲36倍到1萬1000元。烏魯木齊市疾病預防控制中心特別出面呼籲「請大家不要恐慌」。

香港01報導，有烏魯木齊當地民眾網上發帖稱，當地有社區已限制居民出入，許多人擔憂家中物資不足，前往超市搶購，並形容「菜都搶瘋了」。有民眾說，一大早到超市，發現貨架上的蔬果全被搶光，「還好我昨晚己經買了大白菜和方便麵」；有人乾脆向公司請假就為上超市買日用品，口罩則再度成為搶手商品。

烏魯木齊市商務局昨天表示，烏魯木齊市商務系統已啟動應急保障機制，避免哄抬物價。新疆友好（集團）股份有限公司副總裁兼超市分公司總經理趙慶梅也保證旗下超市正常供應物資，且所有商品不漲價，呼籲大家不要囤貨。

另有不少民眾因擔心疫情若擴散後「走不了」，急著搶購機票。紅星新聞報導，一位遊客說，他本來提前預訂了17日清晨從烏魯木齊返回上海的機票，但臨時接到通知航班取消，再購買機票需要持核酸檢測報告。且「此前預定的機票只需要300元左右，今天再看機票已經漲到了1萬1000元左右。」

這位遊客說，想離開烏魯木齊遇上機票暴漲，走不了要住烏魯木齊酒店、賓館，又都停止接客，且有一些酒店要求旅客須持7天內核酸檢測陰性報告才可以入住，進退兩難。

烏魯木齊火車站附近一社區居委會主任則稱，當地酒店並沒有停止接待客人，而是要求落實「周離」制度，就是旅客入住必須持有核酸檢測報告，並且住滿7天不能外出，離開時需要再做核酸檢測陰性才可以離開。

報導並指出，因航空公司要求搭機旅客需持7日內核酸檢測報告，許多旅客紛紛湧進醫院排隊做檢測。一位旅客說，他從早上八點開始，去了六、七家醫院，都沒有排到檢測，有的醫院18日的檢測也排滿了，現場排隊綿延幾十米。

對此，天山網報導，烏魯木齊市疾病預防控制中心黨總支副書記、主任芮寶玲出面喊話說，「由於現有確診病例、無症狀感染者均為接受集中醫學觀察人員，烏市疫情形勢總體可控，請大家不要恐慌。」並提醒市民日常外出一定要牢記戴口罩、勤洗手、常通風，不聚集。