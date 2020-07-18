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自美搭機抵廣州 一家四口確診

世界日報 / 中國新聞組／廣州18日電

廣州市16日新增境外輸入確診病例4例，累計報告截至16日24時境外輸入確診病例193例、境外輸入關聯病例28例；境內確診病例349例。其中，境外輸入4例都是一家人，一家四口從美國乘機飛抵廣州確診，包括4個月大男嬰及4歲小女孩。

根據廣州市衛健委資料顯示，新增4例境外輸入病例情況：

新增境外輸入病例一：女，34歲，籍貫廣東，常住美國洛杉磯，無業；新增境外輸入病例二：女，63歲，籍貫廣東，常住美國洛杉磯，無業，為病例一的婆婆；新增境外輸入病例三：女，4歲，籍貫廣東，常住美國洛杉磯，為病例一的女兒；新增境外輸入病例四：男，4月齡，籍貫廣東，常住美國洛杉磯，為病例一的兒子。

上述四人入境行程相同。7月13日從美國乘坐CZ328航班於14日飛抵廣州入境，海關採樣後按全程閉環管理程序轉運至集中隔離點。反饋新冠病毒核酸均為陽性，即轉廣州市第八人民醫院隔離治療，經CT檢查和專家會診，均診斷為新冠肺炎確診病例。

新冠肺炎 COVID-19

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