藥廠主管「誓師」試藥中新冠疫苗 最快年底上市

全球掀起新冠病毒疫苗研發戰，已有逾100個項目同時在研。其中，中美英三國的疫苗均已進入臨床試驗階段。在這場如「登月競賽」的國力之爭，中國藥廠主管英勇「以身試藥」，誓師意味濃。國藥集團研發的疫苗已進入臨床三期試驗階段，最快今年底或明年初上市。

環球網報導，今年上半年，中國有包括國藥集團、軍事科學院軍事醫學研究院等至少六個團隊的新冠疫苗進入臨床試驗階段，成為全球研發新冠病毒疫苗成效最顯著的國家；美國則有三家，分別是莫德納公司的mRNA疫苗、輝瑞公司的mRNA疫苗、INOVIO公司的DNA載體疫苗；此外，英國牛津大學研發的腺病毒載體疫苗也已進入臨床試驗階段。

在邁入臨床試驗階段的六款疫苗中，國藥集團研發的滅活疫苗現時已經進入臨床三期試驗階段，並已具備大規模量產的能力，各項進度均處於全球領先地位。

國藥集團中國生物技術股份有限公司董事長楊曉明表示，一款新疫苗從立項、研發到試驗評估、行政審批，直到上市，全過程需要八至十年時間。他們的新冠病毒滅活疫苗，從立項到獲批臨床試驗，只用了98天，在尊重研發規律完成至少六個月的三期臨床試驗後，有望用一年左右的時間完成一款疫苗的研發流程，這種研發速度堪稱奇蹟。

美國「商業內幕」網五月則刊文指中美兩國的疫苗研發工程，被稱為是一場類似於「登月競賽」的國力之爭。

楊曉明表示，國藥集團的中國生物已在北京、武漢兩地建設完成新冠滅活疫苗生產工廠，年產能可達兩億劑。他說，中國很早就向世界宣告，中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品。

另據彭博社報導，針對美國司法部長巴維理日前指控中國「黑客」發動網絡攻擊竊取美國疫苗，外交部發言人華春瑩氣笑了，她稱美方這種指控「很荒謬」。

華春瑩稱，中國在新冠疫苗研發方面處於領先地位。中國有一流的科研人員，中國擁有自主知識產權的疫苗已經成功進入臨床試驗，不需要靠偷來取得領先地位。