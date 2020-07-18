新疆爆疫 烏魯木齊民眾瘋搶物資 機票漲36倍

烏魯木齊「封城」傳言不斷，當地居民人心惶惶，不是急著買機票逃離，就是到超市賣場搶購物資，這也使得機票暴漲，其中飛上海機票更從300元漲36倍到1萬1000元。烏魯木齊市疾病預防控制中心特別出面呼籲「請大家不要恐慌」。

香港01報導，有烏魯木齊當地民眾網上發帖稱，當地有社區已限制居民出入，許多人擔憂家中物資不足，前往超市搶購，並形容「菜都搶瘋了」。有民眾說，一大早到超市，發現貨架上的蔬果全被搶光，「還好我昨晚己經買了大白菜和方便麵」；有人乾脆向公司請假就為上超市買日用品，口罩則再度成為搶手商品。

烏魯木齊市商務局昨天表示，烏魯木齊市商務系統已啟動應急保障機制，避免哄抬物價。新疆友好（集團）股份有限公司副總裁兼超市分公司總經理趙慶梅也保證旗下超市正常供應物資，且所有商品不漲價，呼籲大家不要囤貨。

另有不少民眾因擔心疫情若擴散後「走不了」，急著搶購機票。紅星新聞報導，一位遊客說，他本來提前預訂了17日清晨從烏魯木齊返回上海的機票，但臨時接到通知航班取消，再購買機票需要持核酸檢測報告。且「此前預定的機票只需要300元左右，今天再看機票已經漲到了1萬1000元左右。」

這位遊客說，想離開烏魯木齊遇上機票暴漲，走不了要住烏魯木齊酒店、賓館，又都停止接客，且有一些酒店要求旅客須持7天內核酸檢測陰性報告才可以入住，進退兩難。

烏魯木齊火車站附近一社區居委會主任則稱，當地酒店並沒有停止接待客人，而是要求落實「周離」制度，就是旅客入住必須持有核酸檢測報告，並且住滿7天不能外出，離開時需要再做核酸檢測陰性才可以離開。

報導並指出，因航空公司要求搭機旅客需持7日內核酸檢測報告，許多旅客紛紛湧進醫院排隊做檢測。一位旅客說，他從早上八點開始，去了六、七家醫院，都沒有排到檢測，有的醫院18日的檢測也排滿了，現場排隊綿延幾十米。

對此，天山網報導，烏魯木齊市疾病預防控制中心黨總支副書記、主任芮寶玲出面喊話說，

「由於現有確診病例、無症狀感染者均為接受集中醫學觀察人員，烏市疫情形勢總體可控，請大家不要恐慌。」並提醒市民日常外出一定要牢記戴口罩、勤洗手、常通風，不聚集。