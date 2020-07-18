武漢肺炎香港添1人病亡 累計12死
香港01今天報導，2019冠狀病毒疾病在香港再增1例死亡個案，死者為94歲男性患者。截至目前為止，香港累計達1713例確診，其中12人不治。
報導引述伊利沙伯醫院表示，死者與妻子住在慈雲山慈安苑安康閣，平日會到慈雲山中心街市和安康閣附近的公園；8日起發燒和嘔吐，由家人送至伊利沙伯醫院求診；9日確診，住院10天不治，於今天上午10時許去世。
香港近日再現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情。香港醫管局昨天公布新增58例確診，其中50人為本土病例。
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