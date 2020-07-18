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南亞成新震央！ 印度確診破百萬 恐不到一個月達200萬例

世界日報 / 編譯中心／綜合17日電
南亞恐成新震央，印度確診破百萬、南非飆升。 美聯社
南亞恐成新震央，印度確診破百萬、南非飆升。 美聯社

南亞恐成新震央，印度確診破百萬、南非飆升。 法新社
南亞恐成新震央，印度確診破百萬、南非飆升。 法新社

全球多地新冠疫情持續惡化，印度17日新增近3萬5000例確診、687人病故，雙雙創下單日新高，成為第三個確診破百萬的國家，僅次美國和巴西。專家預計，當地可能不到一個月就會達到200萬例。

印度增3.5萬例 病例全球第3高

印度14日確診才突破90萬例，16日晚間就破百萬大關，而從80萬例到90萬例也僅花天，疫情有加速惡化跡象。專家說，預計之後確診數再增加100萬例的時間，可能只需21天。印度累積病例達100萬3832例、2萬5602人死亡。

目前孟買、新德里等主要城市仍是印度疫情中心，但近日疫情向鄉郊擴散，位於東北部的比哈爾邦及阿薩姆邦等多地，已宣布重啟封鎖措施。由於印度貧窮人口偏多，不少人居住在衛生惡劣和擠迫的貧民窟，恐令疫情更難控制。

新德里全印度醫學科學院教授指出，封鎖措施難以根治疫情，只能放緩擴散速度。流行病學家認為，當地醫療資源匱乏，估計疫情還需數個月才會到達高峰。國際紅十字會日前警告，印度、巴基斯坦和孟加拉可能成為疫情下一波震央。

南非近期每日增萬例

另據紐時報導，目前全球每日新增確診病例中，美國、巴西、南非、印度就包辦三分之二。而近日南非疫情明顯加劇，墨西哥、哥倫比亞、阿根廷、伊拉克等國近日新增案例也持續上升，進一步印證疫情在發展中國家猛烈爆發。

非洲地區截至16日已累計達64萬5591例確診、1萬4067人不治。非洲確診病例最多的國家為南非，病例約占非洲確診總數的一半，截至16日累計確診超過32萬例，且近期仍以每天超過萬例的速度增長。

南非政府發言人威廉姆斯17日說，南非就業和勞動部長新冠病毒檢測結果呈陽性，從而成為該國第三個確診的內閣部長，其他感染官員包括國防和退伍軍人部長、礦業資源和能源部長、社會發展部副部長、總統國家安全顧問等。

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