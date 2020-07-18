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港慈雲山增13宗 商場街市關閉2天消毒 專家倡關1周

世界日報 / 香港新聞組／香港18日電
第三波疫情重災區慈雲山，多個感染群組繼續擴大，昨增至少13宗確診，包括慈雲山中心食肆員工和顧客、保安、街市菜檔員工等，港泰護老院也共增兩名院友和職員確診。 中國新聞社
第三波疫情重災區慈雲山，多個感染群組繼續擴大，昨增至少13宗確診，包括慈雲山中心食肆員工和顧客、保安、街市菜檔員工等，港泰護老院也共增兩名院友和職員確診。 中國新聞社

第三波疫情重災區慈雲山，多個感染群組繼續擴大，昨增至少13宗確診，包括慈雲山中心食肆員工和顧客、保安、街市菜檔員工等，港泰護老院也共增兩名院友和職員確診。領展原定今日關閉慈雲山中心商場和街市全場消毒，昨凌晨突宣布提早即日開始關閉兩天，周日重開。

明報報導，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，只關閉慈雲山中心商場和街市消毒一兩天作用不大，因職員或已染疫仍在潛伏期，消毒只能清潔環境，商場和街市重開後，帶病毒的職員或將病毒重新帶入，無法截斷傳播鏈，故應關閉商場和街市一至兩周。

據報導，慈雲山中心食肆昨增兩名百匯軒顧客、兩名翠河餐廳顧客染疫，當中有人也曾到薀莎餐廳。日前確診的薀莎餐廳廚師，其家人也感染，包括66歲男子和6歲男童。翠河群組至昨日累計有22人，薀莎群組則有16人。另外，慈雲山中心元氣壽司51歲女洗碗工，以及食肆「中心點」69歲女洗碗工也確診。慈雲山中心58歲男保安也確診。

報導稱，慈雲山中心街市也增兩名菜販確診，包括47歲女子及59歲男子，他與早前確診的51歲女菜販屬同一檔。領展16日表示，今日會關閉慈雲山中心商場和街市作全場清潔，惟兩小時後、即昨凌晨宣布提早即日開始一連兩日的清潔，商場及街市將於周日上午6時半重開。

報導說，慈雲山港泰護老中心昨也新增79歲男院友及57歲男職員確診，他們都是被送到檢疫中心後才病發。

報導指出，鄰近慈雲山中心的慈愛苑也有一名保安員確診。他15日已暫停上班，之前工作期間有戴口罩。服務處表示已就事件發通告通知住戶，並全面消毒。服務處也稱，本周初已主動安排前線員工檢測。

慈雲山港泰護老中心新增79歲男院友及57歲男職員確診。 香港中國通訊社
慈雲山港泰護老中心新增79歲男院友及57歲男職員確診。 香港中國通訊社

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