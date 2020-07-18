港新增50宗 「車船口罩令」晚一步 巴士車長中招

香港爆發的第三波新冠病毒疫情，有近四成均未知感染源頭，而昨日新增的50宗本地確診個案中，再有22宗屬不明源頭，其中5宗個案的確診者，從事的職業與公眾接觸機會較多，包括巴士車長、診所護士、菜販、售貨員、按摩院接待員工等。而食肆繼廚師後，洗碗工也「中招」。

明報報導，新巴職工會理事長林錦標表示，港府向公共交通工具乘客發「口罩令」前，每程車約有一、兩名乘客不戴口罩，認為措施推得太遲。

大公報報導，生防護中心傳染病處主任張竹君坦言，香港連日有多宗源頭不明個案，相信社區存在不少隱性傳播，個案已散發至各處，疫情未見頂，可能更「犀利」，呼籲市民盡量留在家中，減少不必要活動。有傳染病專家建議，封閉爆疫的商場兩星期，港府帶頭安排公務員在家工作。

文匯報報導，張竹君昨日在疫情記者會上指出，昨日有5宗源頭不明個案，確診者也是與公眾有較多接觸機會，包括第1693宗個案，患者為駕駛23號線巴士的61歲新巴車長，往來北角碼頭與蒲飛路。該名車長14日有發燒、咳嗽及喉嚨痛症狀，而其65歲妻子昨日也確診。

確診車長13及14日均有上班，兩天曾駕駛四輛巴士共16轉車，當值期間有佩戴口罩。新巴表示，確診車長曾駕駛4輛巴士。新巴已安排該兩日曾駕駛該四輛巴士的車長，及曾與確診車長一起用膳的另外18名車長暫時停工，並進行病毒檢測。

報導稱，除車長外，與公眾接觸機會較多的個案還有37歲男確診者，他於荷里活廣場百老匯銷售電器；44歲女患者則於尖沙咀漢口道一間按摩院接待處工作；56歲女患者為葉鵬飛醫生診所的護士；41歲女患者則在中環置地廣場任售貨員。

寵物貓檢測 一度呈陽性

大公報報導，漁護署昨晚表示，一隻居於彩虹邨的混種短毛貓，在飼主確診新冠肺炎後，10日被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫，13日抽取的糞便樣本對新冠病毒呈陽性反應，惟及後收集的樣本均呈陰性，而該貓隻現時沒任何與新冠病毒相關病徵。漁護署稱會繼續為該貓進行反覆測試。