東京增293例創新高 安倍政策髮夾彎 國旅排除東京
日本東京都政府相關人士指出，17日單日新增293起新冠肺炎確診病例，再創疫情爆發以來新高，同時也連續9天通報逾百例，迄今累計總病例8933例。東京都政府官員表示，因為積極進行篩檢，「接下來感染者應會持續增加」。
由於東京都疫情持續升溫，在傳染病專家與在野黨的壓力下，讓安倍政府振興旅遊政策在最後關頭出現髮夾彎。日本政府國土交通大臣赤羽一嘉今天在內閣會議後的記者會，正式宣布將東京都排除在振興旅遊方案Go To travel（去旅行）外，其他46個道府縣則依原訂時程22日上路。
但安倍這次的政策髮夾彎，影響到已訂好住宿或出遊行程的民眾，光從這一點來看，可能將進一步打擊安倍政府。
日本產經新聞報導，東京都疫情自從進入7月後持續升溫，9日至12日連續4天單日新增病例逾200例，16日甚至高達286例。包括16日在內的一週平均每天新增195.4人，遠高於「緊急事態宣言」期間平均最多的167.0人。東京都政府已在15日提升疫情警戒度到最高等級的「感染正擴大中」，東京都知事小池百合子呼籲，東京都民眾應避免不必要且不緊急前往外縣市行程。
負責正仁親王維安護衛官染疫
另外，負責日本皇室成員、常陸宮正仁親王夫婦維安工作的皇宮警察本部護衛官，今天確診感染新冠肺炎。正仁夫婦及其他的護衛官並沒有疑似感染的症狀。正仁是上皇明仁的弟弟、日皇德仁的叔叔，現年84歲，在皇位繼承資格排第3位。
駐沖繩美軍增3例 累計141例
駐日本沖繩美軍基地今天新增3例新冠肺炎確診病例，累計至今美軍相關人士已有141人感染。
新幹線車內販售員染疫
此外，日本JR東海公司表示，有一名20多歲的東海道新幹線車內販售女員工感染新冠肺炎，因為她與乘客接觸時間短，所以沒有與她密切接觸者。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言