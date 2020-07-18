東京增293例創新高 安倍政策髮夾彎 國旅排除東京

日本東京都政府相關人士指出，17日單日新增293起新冠肺炎確診病例，再創疫情爆發以來新高，同時也連續9天通報逾百例，迄今累計總病例8933例。東京都政府官員表示，因為積極進行篩檢，「接下來感染者應會持續增加」。

由於東京都疫情持續升溫，在傳染病專家與在野黨的壓力下，讓安倍政府振興旅遊政策在最後關頭出現髮夾彎。日本政府國土交通大臣赤羽一嘉今天在內閣會議後的記者會，正式宣布將東京都排除在振興旅遊方案Go To travel（去旅行）外，其他46個道府縣則依原訂時程22日上路。

但安倍這次的政策髮夾彎，影響到已訂好住宿或出遊行程的民眾，光從這一點來看，可能將進一步打擊安倍政府。

日本產經新聞報導，東京都疫情自從進入7月後持續升溫，9日至12日連續4天單日新增病例逾200例，16日甚至高達286例。包括16日在內的一週平均每天新增195.4人，遠高於「緊急事態宣言」期間平均最多的167.0人。東京都政府已在15日提升疫情警戒度到最高等級的「感染正擴大中」，東京都知事小池百合子呼籲，東京都民眾應避免不必要且不緊急前往外縣市行程。

負責正仁親王維安護衛官染疫

另外，負責日本皇室成員、常陸宮正仁親王夫婦維安工作的皇宮警察本部護衛官，今天確診感染新冠肺炎。正仁夫婦及其他的護衛官並沒有疑似感染的症狀。正仁是上皇明仁的弟弟、日皇德仁的叔叔，現年84歲，在皇位繼承資格排第3位。

駐沖繩美軍增3例 累計141例

駐日本沖繩美軍基地今天新增3例新冠肺炎確診病例，累計至今美軍相關人士已有141人感染。

新幹線車內販售員染疫

此外，日本JR東海公司表示，有一名20多歲的東海道新幹線車內販售女員工感染新冠肺炎，因為她與乘客接觸時間短，所以沒有與她密切接觸者。