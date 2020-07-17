美國再創單日確診新高 香港疫情反撲

全球新冠肺炎確診數最多的美國十六日新增七萬七千三百例，再創單日新高，目前累計約三六○萬確診。巴西十六日新增逾四萬五千例確診，總數突破二百萬例。印度十七日新增近三萬五千例確診，成為第三個確診破百萬的國家，僅次美國和巴西。

英國衛報報導，美國十六日單日新增七萬七千三百例新冠肺炎確診，打破十日的六萬九○七○例，創單日新高。美國過去廿四小時新增九七四人病故，創上月十日以來新高，累計逾十三萬八千人病故。

法新社報導，印度衛生部十七日發布數據顯示，過去廿四小時新增近三萬五千例確診、六八七人病故，雙雙創下單日新高。全國累計確診數破百萬，超過二萬五千人病故。

巴西官方數據顯示，境內過去廿四小時新增超過四萬五千例確診、一千三百人病故，總確診數於十六日突破二百萬例，超過七萬六千人喪生。

巴西聖保羅愛因斯坦醫院傳染病專家戈林奇廷表示：「由於我們沒有大規模檢測，二百萬只是象徵性數字。實際染疫人數可能為四倍或五倍之多，最悲觀的預測數字可能達十倍以上。」

香港昨天再新增五十八例新冠肺炎確診病例，且有五十例為本土案例。香港新冠疫情局勢愈來愈緊張，臨近的廣東省宣布最嚴格的邊境管制措施，自昨天上午十時起自香港入境廣東的人士，必須持有香港政府認可機構發出的七十二小時內有效核酸檢測陰性證明，獲准入境後仍得接受十四天的強制隔離檢疫。

香港光這兩天就增加一百一十三例本土病例，且有過半數的病例找不到源頭。廣東省擔心香港的疫情反撲至內地，緊急採取嚴格的管制措施。

另外早前疫情相對輕微的新疆，近兩日新增確診六例、無症狀感染者十一例，都在烏魯木齊市。當局大為緊張，截至昨天上午，烏魯木齊機場共取消航班五百廿二架次。公共汽車和地鐵停運，全體人員做核酸檢測，所有車輛消毒。