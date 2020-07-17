巴西確診破200萬！27天增百萬例 「總統是疫情惡化關鍵」

巴西的新冠疫情繼續蔓延，截至16日全國確診人數突破200萬，疫情全球第二嚴重，僅次於美國。

當地衛生部門表示，目前共有201萬2151例確診，其中7萬6688人死亡。巴西的確診個案衝破100萬人大關後，以平均每天4萬新增病例速度急升，大約27天後增至200萬。

儘管嚴峻形勢，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）仍淡化疫情，並積極重啟經濟。原本一直不戴口罩出席公開場合的他，早前宣布確診，14日第二次篩檢仍呈陽性；不過他似乎受不了隔離生活，13日就被拍到戴著口罩在官邸草坪散步、跟美洲鴕鳥拍照，但親自餵食時遭鴕鳥反咬一口。

總統被鳥咬 網友盼「牠」安好

巴西媒體Estado報導，現場照片中，波索納洛站在三、四隻鴕鳥前面伸手餵食，隨後，被鳥咬到的他猛地撤回了手。媒體調侃道：「波索納洛透過與動物互動，來分散（對新冠的）注意力。」「波索納洛被鳥咬了」的報導也在社交媒體上引發討論，很多網友開玩笑說，「希望那隻鳥一切都好」。

另據CNN報導，波索納洛7日確診後曾表示無法忍受居家隔離的生活，還在13日說自己將再次病毒檢測，「檢測結果應該在幾個小時內出來，我將會非常焦急地等待。」不過，第二次檢測仍是陽性。

波索納洛一直認為疫情對經濟的影響比病毒本身更惡劣，因此施壓要求地方政府重開經濟活動。

許多專家痛批他的怠慢鬆懈，是巴西成為致命疫情風暴中心的主因。他們批評他領導無方，政府跨部門間嚴重欠缺合作，州政府和市政府也無積極作為，其中有些甚至不管專家建議，匆匆提早解封。

地方官員被迫解除居家令，造成病毒加速擴散，有公共衛生專家指，巴西現時進入冬季，其中在南部地區更是南半球最寒冷地區，警告該區的疫情會更加嚴重。

西班牙撲殺10萬隻染疫貂

西班牙東北部阿拉貢地區爆出約10萬隻貂感染新冠病毒，衛生當局表示將全面撲殺。

該養殖場一名員工的妻子於5月確診後，她的丈夫和其他6名養殖場員工隨後也確診。養殖場員工染疫後，這些貂被安排隔離並密切監控。然而13日病毒檢測報告顯示87%的貂染疫，衛生當局下令撲殺全部共9萬2700隻的貂。

阿拉貢農業部長歐羅納16日表示，撲殺貂是為了「避免人類傳染風險」，他強調，目前仍不清楚「動物傳遞病毒給人類的可能性，反之亦然」。