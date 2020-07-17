烏魯木齊1例本土確診 當地交通大亂民眾恐慌

中國新疆烏魯木齊出現1例武漢肺炎本土確診病例，引起當地恐慌。目前當地交通停駛、航班近9成取消，民眾上超市瘋搶食物與物資，更有網傳烏魯木齊已經封城，但沒有得到官方證實。

中國國家衛生健康委員會今天通報新疆烏魯木齊新增1例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土確診病例。而烏魯木齊市則在昨天即通報當地這起本土病例。

據通報，這例確診病例為24歲女性，是當地中泉廣場三樓營業廳工作人員，常住地為烏魯木齊市天山區，經查密切接觸者，發現無症狀感染者3例，均與確診病例有接觸史。

綜合陸媒報導，新疆烏魯木齊地鐵當晚即發出公告稱，為了防控疫情傳播，烏魯木齊軌道交通1號線自16日晚間10時起停止營運。新疆昌吉也宣布市內公車停運。

烏魯木齊近9成航班被取消。截至上午10時30分，進港航班取消325班次，出港航班取消303班次。吉祥航空及東海航空要求，所有搭乘其航班進出烏魯木齊的旅客，需攜帶行前7日內的核酸檢測報告，證明沒有染疫。

此外，有烏魯木齊民眾在網上表示，當地許多社區已經開始限制居民出入，民眾陷入恐慌，紛紛往超市搶購物資，青菜水果肉類等食品「搶瘋了」。

也有網上傳言烏魯木齊已經「封城」，新疆南部城市喀什已傳出封城，但並未得到官方證實。

中共新疆維吾爾自治區黨委宣傳部主辦的天山網則在官方微博通報，新疆自治區黨委書記陳全國昨天下午主持召開常委擴大會議，聽取烏魯木齊市疫情防控工作匯報。

會議要求加強人員進出疆管理和疆內流動人員疫情監測防控，全面加強人員密集場所管控，強化社區、農村網格化管理，紮實做好醫院發燒門診篩查，織密疫情防控網路等。