上街實測送「免費口罩」美國人反應讓人驚呆 台網友：有疫苗都救不了

新冠肺炎(COVID-19)全球疫情仍未平息，截至台灣時間17日上午9時，全球新冠肺炎確診超過1374萬例，死亡逾58.8萬例，而美國近來每天仍有6萬到7萬左右的確診數，確診總數超過300萬，死亡人數13萬，兩者都排名全球第一，雖然連美國總統川普都戴上口罩，還是有許多人不願意，有網紅實測在美國當地發放免費口罩，民眾的反應會是如何，結果讓人驚呆了。

YouTuber《Chad Goes Deep》上傳了一段影片，被《B.C. Lowy》翻譯中文後引發熱議，2名男子戴了一箱口罩到美國某海灘，要來免費發放給路邊民眾，他們沿路喊著「來送口罩了」，吸引了大家的目光，卻沒有人上前領取，於是他們主動上前詢問，結果答案卻是一個比一個更驚呆。

有人說「口罩會害人死掉，吸入你自己吐出一氧化碳是有害健康的」、「我知道我死後會去哪」、還有人表示「我要走32公里，我沒辦法戴口罩」、「新冠肺炎是個狗屁謊言」、「這一切都是假消息啦」、「是想讓整個國家癱瘓嗎？這太瞎了」、「我不支持戴口罩」這些答案讓兩名男子相當無奈，只能開玩笑的說「我學到寶貝的一課，下次送口罩要穿好逃跑的鞋子」。

其他台灣網友看到也表示「我現在更感覺到美國就是1%的精英，帶領著99%智障前進的國家」、「台灣：為什麼只能拿一個？」、「送口罩，臺灣人：Thank you！美國人：fxxk you！！」、「難怪Taiwan can help 的口罩外交不起作用...我們該送的是適合打架的鞋子」、「在台灣做這個影片應該很蠻溫馨說」、「一氧化碳中毒XD」、「美國就算有疫苗都救不了這群豬」。