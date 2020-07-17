香港7醫院接連失守 醫療系統瀕臨崩潰？

新冠肺炎疫情第三波爆發愈演愈烈，全港七間醫院接連失守。香港昨日新增67宗確診，新增確診患者涉及多名醫院員工、病者及其家屬確診，其中2人在伊利沙伯醫院工作，荃灣港安醫院一名護士也中招，令人憂慮醫療系統面臨崩潰。大公報報導，醫院防線響警號，醫學專家及醫護前線人員分析有三大原因。

據報導，伊利沙伯醫院的兩名確診員工中，45歲男患者為非緊急救護運送服務調配中心的支援職系員工，住馬鞍山錦泰苑錦邦閣，11日、12日休假，13日上班時一直佩戴外科口罩，當日曾處理文書及接載同事公務工作，他不需要、也沒有接觸任何病人。他下班後發燒、頭痛及咳嗽，當晚到威爾斯親王醫院急診室求診並確診，現正隔離接受治療。

報導稱，伊利沙伯醫院調查顯示，該確診員工工作期間沒緊密接觸者，也無其他接觸者。同院A6內科病房日前有三名病人確診，他沒到該病房工作，感染途徑有待確認。

另一名確診是56歲女病人服務助理，居住在爆疫重災區慈雲山，並在A6內科病房工作，但她於10至14日沒有上班，故相信她與該宗院內感染群組無關，也未有證據顯示她於工作期間感染其他院內病人。

報導說，荃灣港安醫院方面，一名新入職的31歲女護士確診，疑被一名男性朋友傳染，他任職文職，13日出現病徵，他父親也中招。荃灣港安醫院稱，該名女護工作期間有戴外科口罩，13名曾與她接觸的員工現時無病徵，檢測結果呈陰性，休假14天。

屯門醫院一名急診室醫生因家屬確診，被列為密切接觸者，須入住檢疫中心隔離，初步檢測呈陰性。他上班期間有穿戴合適個人保護裝備，無同事或病人列作密切接觸者。

報導引述醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，公立醫院失守反映未能控制社區病源，病毒可經由醫護或病人家屬帶入醫院。全港醫護人手數以萬計，難以找到風險因素，建議局方宜針對來自高風險地區的病人或群組，在入院前強制進行病毒檢測。