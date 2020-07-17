中國新增確診10例 新疆出現本土疫情

白宮抗疫小組領導人佛奇(Anthony Fauci)15日預測，美國今年底將達成研發出新冠肺炎疫苗的目標，不會被中國搶先，但他也希望中國能研發成功；在美國多州疫情轉趨嚴重下，似已淪為白宮抗疫成果不佳代罪羔羊的佛奇表示，現應聚焦防疫，不會受到謾罵言論的影響。

2020-07-16 18:13