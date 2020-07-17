中國新增確診10例 新疆出現本土疫情
據中國國家衛生健康委員會官網上午通報，中國大陸16日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例10例，其中境外移入9例，新疆則出現1例本土病例。
新疆烏魯木齊市衛生健康委員會微信公眾號「智慧健康烏魯木齊」昨天下午通報，該市天山區15日發現1例確診病例，感染源仍待調查；但中國國家衛健委16日上午的通報中並未列計這起病例，直到今天才列入。
中共新疆自治區黨委宣傳部主辦的天山網報導，此前新疆已149天未出現確診病例。
中國國家衛健委今天的通報顯示，9例境外移入確診病例分別為：廣東4例、上海1例、江蘇1例、山東1例、廣西1例、陝西1例。另外，上海新增疑似病例1例，為境外移入病例。
通報也提到，中國大陸昨天新增無症狀感染者5例，其中境外移入2例；當天無轉為確診病例；當日解除醫學觀察5例（境外移入4例）；尚在醫學觀察無症狀感染者104例（境外移入79例）。
根據通報，中國大陸昨天無新增死亡病例，新增治癒出院病例18例，解除醫學觀察的密切接觸者46人，重症病例與前一日持平。
截至7月16日午夜12時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例251例（其中重症病例3例），累計治癒出院病例7萬8737例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬3622例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者76萬7916人，尚在醫學觀察的密切接觸者3651人。
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