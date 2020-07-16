「美國年底前可望有疫苗」 佛奇面對批評平常心：專心防疫別胡鬧
白宮抗疫小組領導人佛奇(Anthony Fauci)15日預測，美國今年底將達成研發出新冠肺炎疫苗的目標，不會被中國搶先，但他也希望中國能研發成功；在美國多州疫情轉趨嚴重下，似已淪為白宮抗疫成果不佳代罪羔羊的佛奇表示，現應聚焦防疫，不會受到謾罵言論的影響。
新冠病毒在全球已感染至少134萬人，造成超過58萬人死亡，多數公衛專家認為，安全且有效的疫苗是終結疫情的唯一方法；美國國家過敏與傳染病研究院(NIAID)主任佛奇接受「路透」(Reuters)專訪時表示，雖然無法保證(疫苗推出的確切日期)，「但有預測時間表，感覺很好」。
製藥公司Moderna14日宣布，新冠肺炎疫苗的初階成效良好。
佛奇說，Moderna的結果特別有希望，因為疫苗顯然可保護天然傳染(natural infection)的情況。
27日將進入最後測試階段的Moderna候選疫苗，是全球百餘疫苗研發之一，且是極少數獲得白宮新冠病毒疫苗研發「神速任務」(Operation Warp Speed)經費的候選疫苗，計畫明年1月前運送超過三億劑疫苗。
新冠肺炎疫情爆發以來，佛奇成為人們信賴的抗疫指揮官，卻因反對倉促過早重啟美國經濟，遭到川普總統和共和黨盟友的批評。
被問到如何應對相關批評時，佛奇說：「我不讓謾罵言論影響我，我們專注疫苗與療法研發和臨床試驗。」
在美中競逐研發新冠肺炎疫苗的競賽方面，佛奇不擔心中國率先通過終點線，不諱言希望中國也能成功。
佛奇說，希望多種成功的候選疫苗得以普及，「我不擔心誰先做到」；然而，就算疫苗成功觸發免疫反應，效果能持續多久也是個問題，「此問題尚無解，我們才經歷疫情六個月」；他說，可能需要一年，免疫問題才有解答。
對於白宮猛烈的批評，佛奇在「大西洋」(The Atlantic)雜誌15日出刊的訪談中表示，國家必須聚焦病毒擴散，「而非人們在玩的遊戲。」
被問到聯邦對於疫情的反應實情時，佛奇說：「我們幾乎必須重新開始，並說『好，讓我們停止胡鬧』；我們必須向前看，設法確保下個月不會再蹈加州、德州、佛州和亞利桑納州的覆轍。」
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