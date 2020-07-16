港新增67例新冠肺炎確診個案 35例找不到源頭

香港持續大幅新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，今天新增67例，其中63例為本土感染，其餘4宗為境外移入。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會上說，今天新增的確診病例中，28例與之前的感染群組或地方有關，其餘35例找不到源頭。

食物及衛生局副局長徐義德說，當前香港的疫情十分嚴峻，新一輪疫情自本月初爆發，由2日至15日，已出現355宗確診個案，其中65%為本土病例。

他呼籲市民遵守政府實施的防疫措施，不要外出及聚會。

新一輪疫情爆發後，本地有個別醫院員工感染病毒，引起當局關注。

醫院管理局總行政經理劉家獻在記者會上說，他們已加強排查醫院員工及住院病人是否感染病毒，以免病毒傳入醫院，同時減少醫院員工和病人互相感染。

香港迄今累計有1655例2019冠狀病毒疾病確診，1254人康復出院，10人病逝。

因應疫情再度爆發，當局昨天起採取7天為限的多項防疫措施，包括規定餐館自晚上6時至翌日清晨5時不能提供內用，只能外帶，以及所有公共交通工具乘客必須配戴口罩等。