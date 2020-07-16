北京連10天零確診 專家：新發地疫情基本終止

北京市6月11日重現疫情後，各方關注，但截至昨天午夜已連續10天未新增確診。專家說，北京由新發地市場而起的此波疫情以及相關傳播基本已終止，中國再次回到零星輸入病例的疫情特徵。

中共中紀委和國家監委網站今天刊文表示，截至昨天午夜12時，北京市已連續10天零新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，全國每天個別地區則有零星移入病例。網站專訪了中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友，針對疫情可能走勢和特點進行判斷。

在連續50多天沒有本土病例後，北京市6月11日重現疫情，來源為新發地農產批發市場；在相關因應措施下，截至昨天，北京市已連續10天零新增確診。

對此，吳尊友說，這說明了「北京新發地批發市場新冠肺炎爆發疫情及相關聯傳播，基本已經終止。我國再次回到了零星輸入病例的疫情特徵」。

他表示，中國的疫情受到兩方面擠壓，一是類似北京新發地批發市場突發疫情、武漢華南海鮮市場聚集疫情，原因尚未查明；二是隨著復航越來越多，境外移入病例的壓力也越來越大，例如6月11日南航一航班17名旅客核酸陽性，6月27日川航一航班6名旅客核酸陽性。

但吳尊友說，相信中國不會再出現第二個類似於武漢年初時的嚴重疫情，主要原因之一是1至2月，中國除湖北以外的30個省（區、市）都成功控制住湖北流入病例引發的疫情擴散，各省（區、市）總病例數都控制在2000例以內，實際上僅廣東、河南、浙江、湖南4個省超過1000例，其他省區都在1000例以下。

此外，東北局部疫情擴散的控制、北京新發地突發疫情的控制，都充分說明中國各地已經有能力及時控制疫情。

吳尊友判斷，未來一段時間，中國的疫情將以移入病例為主，一些地方會出現零星續發病例，很難再出現以地級市為單位的封堵現象。