南非確診破31萬 醫院內老鼠橫行 「場面如戰爭狀態」

南非新冠病毒疫情嚴峻，14日累計確診病例突破30萬大關，達到31萬1049例，高居非洲之首，在全球排名則超越英國成為第八多病例的國家，幾乎占整個非洲病例的一半。累計死亡人數達4453人。

南非是非洲工業化程度最高的國家，4個多月前出現首例確診。在疫情嚴重的東開普省，多間醫院因職員染疫或罷工，令醫療資源更顯不足。BBC報導，有記者甚至在醫院的醫療廢物堆中，發現老鼠蹤跡，報導更形容為「恐怖醫院」。

香港明報引述媒體報導，南非自3月底實施嚴厲封城，減慢病毒傳播速度，但在經濟衰退和失業率高企的壓力下，該國上月開始解封，但染疫個案隨之暴增，連續多日每日新增過萬例。

據報導，東開普省（Eastern Cape）是南非疫情第三嚴峻的地區，其最大城市伊利沙伯港的利文斯通醫院（Livingstone Hospital）是收治新冠病者的主要公立醫院。該醫院有員工發起示威，抗議工作條件惡劣和缺乏個人防護裝備。上月社交網站流傳清潔工和搬運工罷工後，醫院走廊布滿垃圾的照片。有醫護形容場面有如「戰爭狀態」，救護車及呼吸機等嚴重不足，有病人睡覺時只能蓋上報紙；血液和醫療廢物四處棄於地上，老鼠四出舔舐，髒亂不堪。

對於當前疫情，南非衛生部部長穆凱茲表示，南非有52個地區目前為新冠肺炎疫情熱點地區。而在今年5月，南非疫情熱點地區僅有12個。「新冠肺炎疫情正在傳播，如果此前有人懷疑疫情大流行的嚴重性，那麼現在是時候意識到問題的嚴峻並引起足夠重視了。」他說。

因疫情導致的失業問題同樣不容忽視。日前有權威機構預測，南非因疫情將產生40萬至150萬失業者。