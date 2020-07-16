新疆新增1確診感染源待查 未見於中央通報

中國新疆7月15日新增一起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，感染原因仍在調查中。然而，這起確診卻未見於中國國家衛健委今天上午的通報中。

新疆烏魯木齊市衛生健康委員會的官方微信公眾號「智慧健康烏魯木齊」16日下午公布，該市天山區15日發現1例COVID-19確診病例，無症狀感染者3例（均在醫學觀察中）。

通報指出，這起確診病患是24歲女性，在中泉廣場營業廳3樓擔任工作人員，常住於天山區。10日病患因咽喉疼痛等症狀，由救護車送往定點醫院，之後在14日出現發熱、頭痛等症狀，15日病毒核酸檢測結果呈陽性，經專家診斷為確診病例，臨床分型為輕型，感染原因仍在調查中。

通報也指，經排查密切接觸者發現無症狀感染者3名，都和確診病例有接觸史。

中共新疆自治區黨委宣傳部主辦的天山網報導，此前新疆已149天未出現COVID-19的確診病例。

另外，陸媒財新網也報導，浙江15日新增一名無症狀感染者，也是由新疆移入。報導指，感染者為新疆烏魯木齊戶籍的50歲男子，在紹興經商，10日乘班機由烏魯木齊飛抵杭州蕭山機場，14日接到新疆的疾控中心通知，要求進行核酸檢測，並於15日在紹興市人民醫院受檢，核酸檢測結果呈陽性，目前已隔離觀察。

不過，新疆的確診疫情，並未出現在國家衛健委16日上午的疫情通報中。當日通報僅提到1例由上海通報的境外移入確診病例，以及2例新增無症狀感染者，其中一例亦為境外移入。