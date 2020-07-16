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沃爾瑪5300店 要求顧客戴口罩

世界日報 / 編譯周芳苑／綜合15日電

全球最大零售業者沃爾瑪(Walmart)15日宣布，因新冠病例持續增加，全美5300家沃爾瑪及山姆俱樂部(Sam`s Club)20日起，要求顧客一律須戴口罩進入；沃爾瑪將在入口處派員確實把關。

這家全球最大零售商可望帶動其他零售業跟進；目前僅少數全國性零售商如好市多(Cosco)、蘋果(Apple)和電器經銷商百思買(Best Buy)要求所有商店顧客戴口罩。

沃爾瑪說，美國新冠疫情捲土重來，該公司全美5300多個據點中，約3500個已依當地公共衛生要求而採取必要措施。

沃爾瑪和山姆俱樂部營運長史密斯(Dacona Smith)和羅沙(Lance de la Rosa)在記者會上說，人們對戴口罩有不同看法，但該公司遵守聯邦疾病防治中心(CDC)等政府衛生單位的指南，保護員工和顧客安全。

全國零售聯盟(National Retail Federation)在聲明中說，不該因為少數人拒戴口罩而讓工作人員在面對感染風險及辭職的抉擇中陷兩難；假如顧客拒絕遵守商店政策，將為員工和其他顧客帶來風險。

儘管證據指陳口罩有助於阻止新型冠狀病毒傳播，但地方政府和州政府的訊息混淆、各業者政策不同，導致口罩泛政治化。新冠病毒目前已在全美導致至少13萬7000人死亡， 近350萬確診。CDC一開始低估口罩的重要性，如今聲稱戴口罩是重要的預防措施。

高盛公司(Goldman Sachs)上周分析，全美要求戴口罩可望免於再次停業停工，避免國內生產總值(GDP)潛在的10兆元損失；經濟學家們預估，全美實施戴面具可拯救5%國內生總值。

沃爾瑪表示，為執行口罩政策，未來五天將進行員工培訓、張貼標誌。

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