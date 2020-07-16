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路州檢察長染疫 照樣批州長「口罩令」違法

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合15日電
路易斯安納州檢察長蘭德瑞已染疫，他15日仍表示州長愛德華茲「強制帶口罩」的政策違反州憲且不得執行。圖／美聯社
路易斯安納州檢察長蘭德瑞已染疫，他15日仍表示州長愛德華茲「強制帶口罩」的政策違反州憲且不得執行。圖／美聯社

路易斯安納州檢察長蘭德瑞(Jeff Landry)儘管已確診感染新冠病毒，15日仍表示州長愛德華茲(John Bel Edwards)的防疫政策包含強制戴口罩、酒吧僅限外帶、以及聚會不得超過50人等規定，皆違反州憲且不得執行。

共和黨籍的蘭德瑞表示：「這些規定雖然可能對維護個人衛生安全有益，但違反者不應受到罰款或犯罪的制裁；若公民權益因為這些規定而受到破壞，那麼執行企業和執法單位都必須負起責任。」

共和黨內共有八人要求蘭德瑞對愛德華茲的行政命令進行法律評估，雖然該評估不具有法律效力，但被視為是提供挑戰愛德華茲民眾的諮詢建議，可做為訴訟的依據。

愛德華茲13日出面反駁：「毫無疑問的，在我心中我們的所作所為不外乎是為了因應新冠病毒帶來的傷害，不但是必要的，也是我職責賦予的法律權利。」

愛德華茲還強調，他的防疫措施獲得副總統潘斯(Mike Pence)的讚賞，潘斯曾說：「我們支持愛德華茲和他的公衛官員所做的決定，我們也鼓勵民眾遵守規定，隨時戴著口罩對你沒有壞處。」

自疫情爆發以來，儘管全國近半數州都已強制要求民眾戴口罩，但這項規定有無違反人民自由權利的爭議就從未少過；目前路州規定，只有八歲以下或有特殊醫療需求的民眾除外，一般人出入室內公共場所，或是在室外與非家族成員聚會時，都必須戴上口罩。

蘭德瑞日前染疫後，目前正在自主居家隔離中，同時他所有的辦公室員工也被要求戴口罩上班，但根據蘭德瑞辦公室發言人穆爾(Millard Mule)表示，蘭德瑞並沒有出現任何感染病症。

蘭德瑞長期和愛德華茲處在政治光譜的兩端，蘭德瑞曾向該州教育官員寫信表示，反對校園強制戴口罩的規定；儘管如此，該州教育委員會仍在14日宣布，該州3年級至12年級的校園內，所有人教職員和學生都必須戴上口罩。

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