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港再增19例 護老院3天2死 港大學生、浸大城大職員中招

世界日報 / 香港新聞組／香港16日電
香港昨再增19人感染新冠肺炎，累計個案增至1589宗。第三波疫情自5日爆發起，至今238宗本土個案中，逾30%患者為65歲或以上長者，昨有2名長者離世，其中1人居於港泰護老院。 中國新聞社
香港昨再增19人感染新冠肺炎，累計個案增至1589宗。第三波疫情自5日爆發起，至今238宗本土個案中，逾30%患者為65歲或以上長者，昨有2名長者離世，其中1人居於港泰護老院。 中國新聞社

香港昨再增19人感染新冠肺炎，累計個案增至1589宗。第三波疫情自5日爆發起，至今238宗本土個案中，逾30%患者為65歲或以上長者，昨有2名長者離世，其中1人居於港泰護老院。據了解，港泰護老院3天內已有2名院友不治。此外，港大學生也傳出確診案例。

大公報報導，對於長者成為「高危族群」，生防護中心傳染病處主任張竹君稱，不少確診長者習慣日常到酒樓飲茶、到街市買，呼籲老人家在未來兩周減少外出，減低感染風險。

疫情「重災區」的慈雲山港泰護老院，累計42人染疫，包括新增57歲男員工初步確診。早前確診的90歲男院友，在東區醫院入院初期情況穩定，但前日開始轉差，昨下午約5時不治。他有心臟病、糖尿病等，資料顯示，有糖尿病的新冠肺炎患者，死亡率較常人高三倍。

彩輝邨彩華樓一名89歲男居民，本身有長期病患，7月11日送入聯合醫院，昨晚離世。連同13日離世的港泰護老院95歲確診女院友，3天內共3名確診長者離世，累計死亡個案則增至10宗。

疫症入侵大專界

香港昨再增19人感染新冠肺炎，累計個案增至1589宗。 香港中國通訊社
香港昨再增19人感染新冠肺炎，累計個案增至1589宗。 香港中國通訊社

此外，新冠疫情也傳出入侵校園，浸會大學昨日向學生及教職員發電郵，指教學及行政大樓10樓有職員確診；城市大學也有確診個案，涉事者為電機工程系技術員。此外，港大學生會也於社交平台公布指，有學生昨日證實確診。

另據香港01報導，浸大首現確診個案，行政副校長暨秘書長鄒靄雲發內部電郵交代詳情。內文指，涉事職員家人早前確診，遂安排其在家隔離。7名與該確診同事有密切接觸的員工已接受檢測，全部結果呈陰性，前日起獲安排在家工作，為期14天。

城市大學也錄得一宗確診個案，涉事者為電機工程系技術員。內部電郵指，患者8日懷疑確診，遂即時安排其在家工作。校方已消毒相關實驗室、學系範圍及其他曾出沒地方。

香港大學學生會臉書專頁則公布，一名學生於14日確診感染新冠肺炎。學生會指患者於3日曾到訪智華館、何世光夫人體育中心及學生會大樓店鋪U-Sweet小食皇，校方已全面消毒，學生會接獲通知後已立即聯絡相關部門，為學生會大樓安排全面清潔及消毒。

新冠肺炎 COVID-19

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