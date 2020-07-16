全美州長首例！奧克拉荷馬州長確診 曾參加川普造勢大會

共和黨籍奧克拉荷馬州州長史提特(Kevin Stitt)15日宣布，接受新冠病毒檢測結果呈現陽性。川普總統今年6月20日在奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)體育館舉行室內選舉造勢大會時，47歲的史提特率領州政府高層官員坐在貴賓區，沒戴口罩。史提特成為全美州長當中第一個確診染疫案例。

史提特15日在網路記者會中表示：「我會採取防疫措施，將自我隔離，不跟家人接觸。接下來我會在家上班。」他表示，妻子與兒女們的檢測結果都是陰性。

對於成為全美州長確診病毒首例，史提特說：「非常驚訝。」

他說，14日晚間接到檢測結果，自己屬於無症狀，在11日之間應該不具有傳染力。

談到目前身體狀況，他則表示，感覺大致良好，「只不過身體有些痠痛。」

史提特說，奧克拉荷馬州民眾應該都要接受檢測，若有身體不舒服的民眾，切莫大意。但他表示，並不會因此推出要求民眾全面戴口罩的強制規定。

奧克拉荷馬州土耳沙衛生局長達特(Bruce Dart)日前表示，川普6月20日在土耳沙選舉造勢大會，加上會場周圍有各種示威抗議，可能促成當地新冠病毒疫情擴大，事隔約兩周之後，土耳沙確診案例激增。他8日在記者會上說：「過去幾天，我們總共有將近500個新增確診案例。」

不過，史提特15日則說，自己確診跟土耳沙造勢大會應該無關。他說，根據科學數據研判，新冠病毒不可能潛伏那麼久。

長期挺川的「教父披薩」(Godfather's Pizza)非洲裔前執行長凱恩(Herman Cain)，參加土耳沙造勢大會之後身體不適，6月29日確診感染新冠病毒並且住院接受治療。