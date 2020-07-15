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香港新增19例新冠肺炎確診 14例為本土感染

中央社 / 香港14日電
今年初至今，香港先後3次爆發2019冠狀病毒疾病疫情，最近一次爆發始於本月初。 圖／路透社
今年初至今，香港先後3次爆發2019冠狀病毒疾病疫情，最近一次爆發始於本月初。 圖／路透社

香港持續大幅新增2019冠狀病毒疾病病例，今天新增19名確診個案，其中14人為本土感染，5人為境外移入。另有37例病毒快速測試初步呈陽性個案，稍後有可能轉為確診。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上說，今天新增的確診或初步確診病例中，部分個案與之前同一傳播群組或地點有關。

到目前為止，香港2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診個案累計有1588例。

今年初至今，香港先後3次爆發2019冠狀病毒疾病疫情，最近一次爆發始於本月初。

因應疫情再度爆發，當局今天起採取多項防疫措施，包括規定餐館自傍晚6時至翌日清晨5時不能提供內用，只能外帶，以及所有公共交通工具乘客必須配戴口罩，同時本地娛樂場所暫停經營。

以上措施自今天起實施7天。

新冠肺炎 COVID-19

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