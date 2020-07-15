快訊

首日排振興券熱翻 學者：笨方法、人民忙排隊忘政府不對

浙江商人非洲迦納染疫確診 花38萬美元包機輾轉35小時回大陸

世界日報 / 中國新聞組／北京15日電

浙江台州一商人在非洲迦納確診新冠肺炎，由於當地醫療條件不足，他決定花費270萬人民幣（約38萬美元）獨自包機回中國治療。

台州晚報報導，這兩天，一則新聞引關注。浙江12日新增境外輸入確診病例1例（迦納輸入），為45歲的鄭姓商人。他在迦納經商。10日獨自包機回國，途中相關工作人員已做好防護，國內無密切接觸者。

浙江台州溫嶺人鄭先生是中加貿易商會會長，他回國的飛機是他的合作夥伴姜先生幫忙聯繫的。

姜先生稱，6月17日，鄭先生在當地參加了一個捐贈活動。當天下午，鄭先生就出現發熱、咳嗽、胸悶、氣急等症狀。

感覺到不對勁的他，當即去醫院做了新冠病毒核酸檢測，呈陽性。

因為孩子在國內上大學，妻子陪著，鄭先生獨自在迦納。他和當地公司裡的十個員工，一起住在一幢別墅裡。

和鄭先生同住的一個員工，去檢測後，也確診了，但沒一點狀況，是比較典型的無症狀感染者。

鄭先生被確診新冠肺炎後，馬上向迦納中國大使館報告，他也是當地第一個向大使館報告確診的中國人。疫情爆發後，所有航班都停航。怎麼回國？通過國內有關部門協調，最終商定7月10日獨自包機回國。

姜先生在網上聯繫了SOS國際援助中心，那邊確定可以提供包機服務，費用算了一下，需要270萬元人民幣。

報導指出，這是一架小飛機，是德國的軍用飛機改造而成的。接上鄭先生後，飛機飛到德國的紐倫堡加油，之後在哈薩克的阿拉木圖停留加油，後飛往杭州，10日晚6時30分，飛機抵達蕭山機場。整個飛行時間，達到35小時。

這飛機不是簡單地把人送來，飛機上除了三名機組人員，還有三名醫護人員為鄭先生提供服務。

到了國內，鄭先生的體溫攝氏37.6度，有咳嗽咳痰症狀，直接轉運至杭州市西溪醫院隔離治療。姜先生說，目前鄭先生已經從重症轉為輕症。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

上機20分後發狂！稱「耶穌是黑人」他威脅殺光飛機上所有人

印度疫情嚴重 華航取消台印班機至10月下旬

警察防疫辛苦多 支援包機瞞父母

迦納環保人士狀告政府 力阻陸鋁土礦開採計畫

相關新聞

浙江商人非洲迦納染疫確診 花38萬美元包機輾轉35小時回大陸

浙江台州一商人在非洲迦納確診新冠肺炎，由於當地醫療條件不足，他決定花費270萬人民幣（約38萬美元）獨自包機回中國治療。

口罩立大功！美國2名髮型師染疫 接觸的139客人沒事

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）14日發布的報告，戴口罩可能讓美國密蘇里州一間沙龍近140個客人免於感染新冠肺炎。今...

港伊利沙伯醫院爆群聚感染 同房3病人陸續中招

香港新冠肺炎第三波疫情爆不停，更有蔓延至醫院之勢。伊利沙伯醫院內科病房一個病格繼一名92歲女病人早前確診後，昨日同病格一名77歲女病人也確診，另有一名64歲女病人初步確診，使該病格先後有3人病格，揭露醫院的防感染措施出現重大漏洞。

香港、澳洲降級中低感染風險 日韓未被除名

自6月22日起，短期商務來台者將以國家風險分級，縮短居家檢疫，入境後五至七天採檢，只要一次陰性結果，即可有限度外出，但近期各國疫情升溫，指揮中心公布最新名單，香港跟澳洲從低風險降級中低風險區域，外界認為可能被除名的日韓，則保持原狀。

駐沖繩美軍疫情擴大 5基地總計136例

駐日本沖繩美軍基地爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）群聚感染，疫情有擴大趨勢，今天在漢森營又新增36例確診病例，總計駐沖繩美軍5處基地至今合計已有136例。

杜特蒂內閣第3人 菲律賓公共工程部長確診

菲律賓公共工程暨公路部部長比亞今天宣布確診新冠肺炎。他是繼內政部長安約（Eduardo Ano）、教育部長布里歐尼斯（Leonor Briones）後，第3位確診的杜特蒂內閣官員。

德國單日351人染疫 確診數逼近20萬

德國負責疾病管制及預防工作的羅伯特‧科赫研究所（Robert KochInstitute）今天公布數據顯示，德國新增351起確診病例，染疫人數來到19萬9726人。

東京疫情升溫 平均單日新增病例超越緊急事態

日本東京都疫情升溫，過去一週平均每天新增173.7例確診病例，已超過「緊急事態宣言」期間、4月14日的167.0例高點。日媒報導，東京都政府今天有意將警戒等級提升到最高級。

莫德納疫苗受試者全產生抗體 月底展開最後試驗

美國生技大廠莫德納公司（Moderna Inc.）研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）實驗性疫苗，在受試45人身上全都出現抗體反應，即將於本月27日展開臨床試驗的最後階段。

美國疫情未見減緩 再添逾6.3萬人確診

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）今天的統計，過去24小時美國新增6萬3262起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，累計超過342萬人染疫。

墨西哥武漢肺炎新增7051例 確診累計逾31萬例

墨西哥衛生部今天通報，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診新增7051例、死亡病例新增836例，境內累計31萬1486例感染、3萬6327例病故。

大陸14日新冠肺炎新增確診病例6例 均為境外移入

據中共國家衛健委網站消息，7月14日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例6例，均為境...

熱門新聞

日本第2波「優先鬆綁」台灣入境 韓媒酸：台灣興趣不大

蔣經國日記揭密 小蔣總統因陳菊痛罵美國「卑鄙下流」

被指用肚子性騷擾范雲 陳雪生怒嗆：去告我啊！

聘約人員條例惹議 全國公務人員協會三問人事總處

陳玉珍穿這樣守主席台被酸 網力挺：為國家，個人形象不重要

阿扁發文代扁媽問：總統2次探望是真情還假意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。