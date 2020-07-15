浙江商人非洲迦納染疫確診 花38萬美元包機輾轉35小時回大陸

浙江台州一商人在非洲迦納確診新冠肺炎，由於當地醫療條件不足，他決定花費270萬人民幣（約38萬美元）獨自包機回中國治療。

台州晚報報導，這兩天，一則新聞引關注。浙江12日新增境外輸入確診病例1例（迦納輸入），為45歲的鄭姓商人。他在迦納經商。10日獨自包機回國，途中相關工作人員已做好防護，國內無密切接觸者。

浙江台州溫嶺人鄭先生是中加貿易商會會長，他回國的飛機是他的合作夥伴姜先生幫忙聯繫的。

姜先生稱，6月17日，鄭先生在當地參加了一個捐贈活動。當天下午，鄭先生就出現發熱、咳嗽、胸悶、氣急等症狀。

感覺到不對勁的他，當即去醫院做了新冠病毒核酸檢測，呈陽性。

因為孩子在國內上大學，妻子陪著，鄭先生獨自在迦納。他和當地公司裡的十個員工，一起住在一幢別墅裡。

和鄭先生同住的一個員工，去檢測後，也確診了，但沒一點狀況，是比較典型的無症狀感染者。

鄭先生被確診新冠肺炎後，馬上向迦納中國大使館報告，他也是當地第一個向大使館報告確診的中國人。疫情爆發後，所有航班都停航。怎麼回國？通過國內有關部門協調，最終商定7月10日獨自包機回國。

姜先生在網上聯繫了SOS國際援助中心，那邊確定可以提供包機服務，費用算了一下，需要270萬元人民幣。

報導指出，這是一架小飛機，是德國的軍用飛機改造而成的。接上鄭先生後，飛機飛到德國的紐倫堡加油，之後在哈薩克的阿拉木圖停留加油，後飛往杭州，10日晚6時30分，飛機抵達蕭山機場。整個飛行時間，達到35小時。

這飛機不是簡單地把人送來，飛機上除了三名機組人員，還有三名醫護人員為鄭先生提供服務。

到了國內，鄭先生的體溫攝氏37.6度，有咳嗽咳痰症狀，直接轉運至杭州市西溪醫院隔離治療。姜先生說，目前鄭先生已經從重症轉為輕症。