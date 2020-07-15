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2歲以下持居留證陸籍子女 開放申請入境

國內新冠肺炎+0 還有4人住院隔離中

港伊利沙伯醫院爆群聚感染 同房3病人陸續中招

世界日報 / 香港新聞組／香港15日電

香港新冠肺炎第三波疫情爆不停，更有蔓延至醫院之勢。伊利沙伯醫院內科病房一個病格繼一名92歲女病人早前確診後，昨日同病格一名77歲女病人也確診，另有一名64歲女病人初步確診，使該病格先後有3人病格，揭露醫院的防感染措施出現重大漏洞。

文匯報報導，該病格最先確診的女病人是92歲女病人，入院時氣促、咳，有肺積水，但無發燒，醫生起初以為是心臟毛病，未有為意是新冠肺炎，沒有為她進行病毒檢測。她留院期間，因為呼吸困難，加上有活動能力，經常扶着病床欄自行去洗手間，增加環境污染風險。

據報導，樂富「伸手助人協會滙豐銀行基金樂富護老院」一名77歲老婦，上月底因為跌倒送往伊利沙伯醫院，輾轉入住92歲女病人的病格。該名77歲老婦再轉往佛教醫院接受康復治療，入院時進行病毒檢測呈陰性。不過前日92歲老婦確診後，院方為她進行檢測，昨日確診。

醫管局總行政經理劉家獻表示，77歲患者本身有長期病患，檢出的病毒量高，也出現發燒。

病房停收新症 轉用即棄儀器

直至昨晚，證實同病格一名64歲患癌的女病人接受病毒檢測呈初步陽性。醫院感染控制主任龍振邦表示，出現首名確診者後，院方已追蹤同一病格約10名病人，先後發現一宗確診及一宗初步確診。他表示，院方已即時加強感染控制措施，有關病房停收新症，並為病人及員工進行病毒檢測，也在病格進行消毒。他又指，病房每小時換氣超過10次，次數足夠。

瑪院1人「通波仔」後確診 曾住普通病房

另據香港01報導，一名患者7月9日在瑪嘉烈醫院接受「通波仔」（Angioplasty）手術後，被驗出感染新冠肺炎。患者曾在心臟科普通病房留醫一晚，房內並無負壓系統。他在7月10日出院，其後因出現病徵而自行求醫，被驗出感染新冠肺炎。消息指，瑪嘉烈醫院正追蹤曾接觸該患者的醫護人員，以及與他住在同一病房的病人。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇巡視該院後認為，醫管局應為有高危因素，例如住慈雲山等高發區長者、從事食肆或的士業的病人，於入院時為他們進行病毒檢測，以及減少病人共用醫療儀器，以減低醫院爆發的風險。

新冠肺炎 COVID-19

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