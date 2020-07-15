快訊

2歲以下持居留證陸籍子女 開放申請入境

國內新冠肺炎+0 還有4人住院隔離中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國內新冠肺炎+0 還有4人住院隔離中

聯合報 / 記者陳婕翎羅真／即時報導
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（由左至右）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。記者羅真／攝影
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（由左至右）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。記者羅真／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內無新增確定病例，截至目前我國累積其中451例新冠肺炎確診者，分別為360例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、440人解除隔離、4人住院隔離中。

截至目前累計78897例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含77948例排除)，全球累計13294,181例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國3,490308例、巴西1926824例、印度906752例、俄羅斯739947例及秘魯333867例為多；病例中578215例死亡，以美國138383例、巴西74133例、英國44968例、墨西哥35491例及義大利34984例為多。

陳時中再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

就連陳時中民調也慘敗？吳子嘉看這點：國民黨救世主就是侯友宜

為新疫病超前部署 陳時中：應持續投資

衛福部長陳時中：迎接後疫情時代 更要重視疫情後時代

「後疫情時代生醫新策略」論壇 陳時中、陳建仁出席

相關新聞

國內新冠肺炎+0 還有4人住院隔離中

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內無新增確定病例，截至目前我國累積其中451例新冠肺炎確診者，分別為360例...

部份小明能回來了！ 兩歲以下持我國居留證陸籍子女可入境

新冠肺炎疫情爆發以來，台灣邊境禁令從上周開始鬆綁，但無論是商務人士、境外生和轉機客，來自中國大陸的人士一直被拒於門外。無我國國籍的陸配子女「小明」們引頸期盼來台，指揮中心今公布，自7月16日起，兩歲以下持我國居留證陸籍子女可入境。

香港、澳洲降級中低感染風險 日韓未被除名

自6月22日起，短期商務來台者將以國家風險分級，縮短居家檢疫，入境後五至七天採檢，只要一次陰性結果，即可有限度外出，但近期各國疫情升溫，指揮中心公布最新名單，香港跟澳洲從低風險降級中低風險區域，外界認為可能被除名的日韓，則保持原狀。

不是康復了就沒事 新冠肺炎可能導致潛在大腦損傷

新型冠狀病毒的目標不只是我們的肺。過去已有研究指出，武漢肺炎（COVID-19，新冠肺炎）可能對人體造成許多潛在影響，在最新一項研究中，武漢肺炎更進一步被發現與潛在的致命大腦損傷疾病相關。

台灣防疫展現實力 新聞週刊日本版大幅報導

台灣防疫有成已成多國取經的對象，新聞週刊（Newsweek）日本版推出特集「台灣的力量」，封面人物是政務委員唐鳳，報導台灣對中國孤軍奮鬥，成為防疫優等生的成就與經驗。

圖表看疫情／全球病例驟增 WHO警告防疫方向錯誤

美國約翰霍普金斯大學新冠疫情統計數據顯示，截至台北時間14日9時，全球逾57萬死亡，確診病例超過1306萬例。美國是全球疫情最嚴重國家，迄今累計確診336.1萬例，染疫病故人數逾13.5萬人。

港伊利沙伯醫院爆群聚感染 同房3病人陸續中招

香港新冠肺炎第三波疫情爆不停，更有蔓延至醫院之勢。伊利沙伯醫院內科病房一個病格繼一名92歲女病人早前確診後，昨日同病格一名77歲女病人也確診，另有一名64歲女病人初步確診，使該病格先後有3人病格，揭露醫院的防感染措施出現重大漏洞。

國內451人確診440人解隔離 香港、澳洲降級中低感染風險

中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，國內無新增確定病例，截至目前累計78,897例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含77,948例排除)，其中451例確診，分別為360例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、440人解除隔離、4人住院隔離中。

駐沖繩美軍疫情擴大 5基地總計136例

駐日本沖繩美軍基地爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）群聚感染，疫情有擴大趨勢，今天在漢森營又新增36例確診病例，總計駐沖繩美軍5處基地至今合計已有136例。

杜特蒂內閣第3人 菲律賓公共工程部長確診

菲律賓公共工程暨公路部部長比亞今天宣布確診新冠肺炎。他是繼內政部長安約（Eduardo Ano）、教育部長布里歐尼斯（Leonor Briones）後，第3位確診的杜特蒂內閣官員。

德國單日351人染疫 確診數逼近20萬

德國負責疾病管制及預防工作的羅伯特‧科赫研究所（Robert KochInstitute）今天公布數據顯示，德國新增351起確診病例，染疫人數來到19萬9726人。

為新疫病超前部署 陳時中：應持續投資

「不能只有疫情肆虐的時候才重視公衛醫療，疫情過了就不再關心。」衛福部長陳時中15日在「後疫情時代生醫新策略」研討會上說，面對未來不可知的傳染病，國家要持續重視並投資研發，才能及早預防新型疫病。前副總統陳建仁強調，醫療研發與人文關懷不可偏廢，才能戰勝不斷爆發的傳染病。

熱門新聞

日本第2波「優先鬆綁」台灣入境 韓媒酸：台灣興趣不大

F-16飛行員吳彥霆兩度要求未獲准致撞山罹難 5官遭彈劾2人不懲戒

蔣經國日記揭密 小蔣總統因陳菊痛罵美國「卑鄙下流」

被指用肚子性騷擾范雲 陳雪生怒嗆：去告我啊！

聘約人員條例惹議 全國公務人員協會三問人事總處

陳玉珍穿這樣守主席台被酸 網力挺：為國家，個人形象不重要

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。