國內新冠肺炎+0 還有4人住院隔離中

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內無新增確定病例，截至目前我國累積其中451例新冠肺炎確診者，分別為360例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、440人解除隔離、4人住院隔離中。

截至目前累計78897例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含77948例排除)，全球累計13294,181例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國3,490308例、巴西1926824例、印度906752例、俄羅斯739947例及秘魯333867例為多；病例中578215例死亡，以美國138383例、巴西74133例、英國44968例、墨西哥35491例及義大利34984例為多。

陳時中再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。