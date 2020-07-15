為新疫病超前部署 陳時中：應持續投資

「不能只有疫情肆虐的時候才重視公衛醫療，疫情過了就不再關心。」衛福部長陳時中15日在「後疫情時代生醫新策略」研討會上說，面對未來不可知的傳染病，國家要持續重視並投資研發，才能及早預防新型疫病。前副總統陳建仁強調，醫療研發與人文關懷不可偏廢，才能戰勝不斷爆發的傳染病。

不能放鬆戒備

陳時中指出，在疫情肆虐的當下，不管對快篩檢測、治療藥物或疫苗研發都會非常重視，「重視的程度甚至可能會超越我們的能力。」但疫情過後有可能再度不受重視，過了兩三年就被大家淡忘，然後新疫病過十年後又捲土重來。雖然多少會有一些防疫經驗，但對未來能超前部署的部分其實不多。

「WHO提出10個未來可能的威脅，其中X就是未知疾病如細菌等的威脅。」陳時中說，公衛體系其實處在政府的角落，發生疫情時才有機會站出來變成功臣，疫情後能否持續有高度關注？國家是否會挹注更多投資？這不能碰運氣，要長年累積，才能在需要的時候幫助到大家。

永恆的競賽

「人類對抗傳染病是一場永恆的競賽，甚至會影響到民族興衰與科技發展。」陳建仁表示，抗生素發明後，很多人不再認為傳染病對人類是最大的危害，但21世紀面臨了新挑戰，就是「新興與再浮現傳染病」，這與高度全球化、交通頻繁、人口爆炸、土地濫墾、環境汙染、全球暖化、性開放、病原演化及濫用藥物等都有關。

關於人類抗疫史，陳建仁舉例，當年344個村民在伊姆村隔離，才沒有把黑死病傳到英格蘭北部，「可見隔離對防治傳染病的效果。」又如從擠牛奶的婦女發現牛痘疫苗，解決了從法老王時代肆虐至近代的天花頑疾；巴斯德、柯霍、李斯特是消毒學三傑眾所周知，但勤洗手（漂白水）的發明人卻被人毆打致死，「先知往往在鄉里間不受歡迎。」他說。

「要感謝台灣人，每個人都是英雄，」陳建仁強調，因為能保持良好衛生習慣，14萬人犧牲14天自由，換來2,300萬人能正常生活。科技研發與人文關懷是防疫的兩隻腳，透過預防接種提升群體免疫力，居家隔離降低感染率，搭配抗病毒藥物治療；更要照顧弱勢族群，並幫助防疫較落後的國家，世界防疫好，台灣才會好，「人人為我，我為人人。」

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