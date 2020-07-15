快訊

英國「禁用華為5G」! 美中猜忌夾殺 首相強生的暗留伏筆?

六輕又爆炸張麗善震怒開罰500萬 要求3天內提調查報告

為新疫病超前部署 陳時中：應持續投資

台灣醒報 / 台北報導
陳時中說，面對未來不可知的傳染病，國家要持續重視並投資，才能及早因應新型疫病。（photo by 台灣醒報）
陳時中說，面對未來不可知的傳染病，國家要持續重視並投資，才能及早因應新型疫病。（photo by 台灣醒報）

「不能只有疫情肆虐的時候才重視公衛醫療，疫情過了就不再關心。」衛福部陳時中15日在「後疫情時代生醫新策略」研討會上說，面對未來不可知的傳染病，國家要持續重視並投資研發，才能及早預防新型疫病。前副總統陳建仁強調，醫療研發與人文關懷不可偏廢，才能戰勝不斷爆發的傳染病。

不能放鬆戒備

陳時中指出，在疫情肆虐的當下，不管對快篩檢測、治療藥物或疫苗研發都會非常重視，「重視的程度甚至可能會超越我們的能力。」但疫情過後有可能再度不受重視，過了兩三年就被大家淡忘，然後新疫病過十年後又捲土重來。雖然多少會有一些防疫經驗，但對未來能超前部署的部分其實不多。

WHO提出10個未來可能的威脅，其中X就是未知疾病如細菌等的威脅。」陳時中說，公衛體系其實處在政府的角落，發生疫情時才有機會站出來變成功臣，疫情後能否持續有高度關注？國家是否會挹注更多投資？這不能碰運氣，要長年累積，才能在需要的時候幫助到大家。

永恆的競賽

「人類對抗傳染病是一場永恆的競賽，甚至會影響到民族興衰與科技發展。」陳建仁表示，抗生素發明後，很多人不再認為傳染病對人類是最大的危害，但21世紀面臨了新挑戰，就是「新興與再浮現傳染病」，這與高度全球化、交通頻繁、人口爆炸、土地濫墾、環境汙染、全球暖化、性開放、病原演化及濫用藥物等都有關。

關於人類抗疫史，陳建仁舉例，當年344個村民在伊姆村隔離，才沒有把黑死病傳到英格蘭北部，「可見隔離對防治傳染病的效果。」又如從擠牛奶的婦女發現牛痘疫苗，解決了從法老王時代肆虐至近代的天花頑疾；巴斯德、柯霍、李斯特是消毒學三傑眾所周知，但勤洗手（漂白水）的發明人卻被人毆打致死，「先知往往在鄉里間不受歡迎。」他說。

「要感謝台灣人，每個人都是英雄，」陳建仁強調，因為能保持良好衛生習慣，14萬人犧牲14天自由，換來2,300萬人能正常生活。科技研發與人文關懷是防疫的兩隻腳，透過預防接種提升群體免疫力，居家隔離降低感染率，搭配抗病毒藥物治療；更要照顧弱勢族群，並幫助防疫較落後的國家，世界防疫好，台灣才會好，「人人為我，我為人人。」

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 疫情 WHO 衛福部 疫苗 陳建仁

延伸閱讀

衛福部長陳時中：迎接後疫情時代 更要重視疫情後時代

「後疫情時代生醫新策略」論壇 陳時中、陳建仁出席

開放滿月境外生入境不到1％ 陳時中回應再放寬可能性

陳時中親自說明樂生爭議 強調不再抗告、依法行事

相關新聞

台灣防疫展現實力 新聞週刊日本版大幅報導

台灣防疫有成已成多國取經的對象，新聞週刊（Newsweek）日本版推出特集「台灣的力量」，封面人物是政務委員唐鳳，報導台灣對中國孤軍奮鬥，成為防疫優等生的成就與經驗。

不是康復了就沒事 新冠肺炎可能導致潛在大腦損傷

新型冠狀病毒的目標不只是我們的肺。過去已有研究指出，武漢肺炎（COVID-19，新冠肺炎）可能對人體造成許多潛在影響，在最新一項研究中，武漢肺炎更進一步被發現與潛在的致命大腦損傷疾病相關。

圖表看疫情／全球病例驟增 WHO警告防疫方向錯誤

美國約翰霍普金斯大學新冠疫情統計數據顯示，截至台北時間14日9時，全球逾57萬死亡，確診病例超過1306萬例。美國是全球疫情最嚴重國家，迄今累計確診336.1萬例，染疫病故人數逾13.5萬人。

德國單日351人染疫 確診數逼近20萬

德國負責疾病管制及預防工作的羅伯特‧科赫研究所（Robert KochInstitute）今天公布數據顯示，德國新增351起確診病例，染疫人數來到19萬9726人。

為新疫病超前部署 陳時中：應持續投資

「不能只有疫情肆虐的時候才重視公衛醫療，疫情過了就不再關心。」衛福部長陳時中15日在「後疫情時代生醫新策略」研討會上說，面對未來不可知的傳染病，國家要持續重視並投資研發，才能及早預防新型疫病。前副總統陳建仁強調，醫療研發與人文關懷不可偏廢，才能戰勝不斷爆發的傳染病。

澳降級、日韓中低風險國除名？ 指揮中心下午2時揭曉

指揮中心歷經上月17日宣布，自6月22日起，短期商務來台者將以國家風險分級，縮短居家檢疫，入境後五至七天採檢，只要一次陰性結果，即可有限度外出，但近期日韓疫情升溫，指揮中心將其列入觀察名單，今將揭曉是否從中低感染風險國家除名，恢復入境居家檢疫14天。

東京疫情升溫 平均單日新增病例超越緊急事態

日本東京都疫情升溫，過去一週平均每天新增173.7例確診病例，已超過「緊急事態宣言」期間、4月14日的167.0例高點。日媒報導，東京都政府今天有意將警戒等級提升到最高級。

莫德納疫苗受試者全產生抗體 月底展開最後試驗

美國生技大廠莫德納公司（Moderna Inc.）研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）實驗性疫苗，在受試45人身上全都出現抗體反應，即將於本月27日展開臨床試驗的最後階段。

美國疫情未見減緩 再添逾6.3萬人確診

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）今天的統計，過去24小時美國新增6萬3262起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，累計超過342萬人染疫。

墨西哥武漢肺炎新增7051例 確診累計逾31萬例

墨西哥衛生部今天通報，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診新增7051例、死亡病例新增836例，境內累計31萬1486例感染、3萬6327例病故。

大陸14日新冠肺炎新增確診病例6例 均為境外移入

據中共國家衛健委網站消息，7月14日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例6例，均為境...

美國疫情再失控 佛州等3州單日病逝創新高

美國大半地區進入2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第2波感染，阿拉巴馬、佛羅里達與北卡羅來納州今天新增病逝人數都創下單日新高。

熱門新聞

日本第2波「優先鬆綁」台灣入境 韓媒酸：台灣興趣不大

F-16飛行員吳彥霆兩度要求未獲准致撞山罹難 5官遭彈劾2人不懲戒

「陳菊早退藐視立院」 蔡壁如：為何監院院長非她不可

蔣經國日記揭密 小蔣總統因陳菊痛罵美國「卑鄙下流」

被指用肚子性騷擾范雲 陳雪生怒嗆：去告我啊！

聘約人員條例惹議 全國公務人員協會三問人事總處

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。