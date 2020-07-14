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香港新增48例新冠肺炎 其中24宗找不到源頭

中央社 / 香港14日電

香港持續大幅新增新冠肺炎病例，今天新增48宗，其中40宗為本土傳染個案。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上公布，今天新增病例中，16宗與之前的傳播群組或地方有關，另外24宗找不到源頭。

8宗輸入病例包括自印度回港的印裔港人，以及菲律賓外傭等。

到目前為止，本地新冠肺炎個案累計有1569宗。

香港新一輪新冠肺炎疫情自本月初爆發，此前已連續10多天沒有本土感染病例。

因應疫情再度爆發，當局昨天公布多項防疫新措施，包括規定餐館自晚上6時至翌日清晨5時之間不能提供內用，只能外送或外帶，以及所有公共交通工具乘客必須配戴口罩。

此外，本地所有娛樂場所將停止經營7天。所有措施將自15日凌晨起生效。

新冠肺炎 COVID-19

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