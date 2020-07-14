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日本第2波「優先鬆綁」台灣入境 韓媒酸：台灣興趣不大

聯合新聞網 / 綜合報導
日本第二波將與台灣、中國、韓國等國磋商，但日本首相安倍晉三指示「台灣優先鬆綁」，引發南韓媒體質疑。圖／路透社資料照
日本第二波將與台灣、中國、韓國等國磋商，但日本首相安倍晉三指示「台灣優先鬆綁」，引發南韓媒體質疑。圖／路透社資料照

根據日本媒體報導，日本第2波鬆綁入境對象有台灣、中國、韓國等國，最快本週內開始磋商，首相安倍晉三更指示，要優先對台灣鬆綁入境。消息一出，引發南韓媒體「中央日報」批評安倍的思考錯誤，因為台灣對日本鬆綁解禁這件事，目前沒有太大的興趣。

為防止新冠肺炎疫情擴大，日本自2月起陸續禁止外國人士入境，多達129國在列。隨著疫情趨緩及社會經濟活動考量，日本針對商務人士入境措施進行鬆綁，第一波先和越南、泰國、澳洲、紐西蘭等4國磋商。

近期也傳出日本將展開第二波磋商。根據日本媒體「朝日新聞」報導，與日本往來較多的台灣、中國大陸與韓國等國，最快在這星期展開第二波磋商。另外，日本政府也考慮與經濟關係深厚的新加坡、汶萊、馬來西亞、緬甸等國家磋商。

「朝日新聞」引述日本官員說法指出，保守派議員支持對台灣解除邊境管制，「讓對日本友好的台灣人，比中國大陸和南韓更早入境日本」，安倍為安撫這批支持他的勢力，親口指示第二波要台灣優先。

日本保守派議員支持對台灣解除邊境管制，安倍為安撫這批支持他的勢力，指示第二波要台灣優先。圖／歐新社資料照
日本保守派議員支持對台灣解除邊境管制，安倍為安撫這批支持他的勢力，指示第二波要台灣優先。圖／歐新社資料照

但外務省官員指出，中國大陸是世界第二大經濟體，南韓又是鄰國，日本不能忽視這兩國的感受，與台灣談判，若未同時與中國大陸、南韓磋商，恐衝擊外交關係。

對此，南韓媒體「中央日報」表示，安倍的思考錯誤，台灣現階段對日本鬆綁入境這事，沒有太大的關心。「中央日報」加碼爆料，「根據東京消息人士的說法，台灣本來在第一波鬆綁入境名單上，但台灣當局沒多大反應；如果優先鬆綁台灣，對於中國大陸、南韓的入境上，也會耗費更長時間」。

南韓媒體認為台灣對鬆綁入境沒有興趣。圖翻攝自YAHOO新聞
南韓媒體認為台灣對鬆綁入境沒有興趣。圖翻攝自YAHOO新聞

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