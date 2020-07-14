共用教室授課 亞利桑納州3師染疫1不治

亞利桑納州三位老師在暑期學校(summer-school)期間共用一間教室，分別為幼稚園、小學一年級及二年級學生遠距上課，雖然學校訂有防疫規定，但三人6月間卻紛紛感染新冠病毒，其中61歲老師金柏莉‧柏爾德(Kimberley Chavez Lopez Byrd)病情嚴重住院，6月26日不治身亡。

暑期學校期間，柏爾德與安吉拉‧史奇林(Angela Skillings)、珍娜‧馬丁尼茲-伊朱薩(Jena Martinez-Inzunza)共用一間教室，透過網路教學分別為幼稚園、小學一年級及二年級學生教課。

有線電視新聞網(CNN)報導，學校主管透露，三位老師在學校都有戴口罩及手套，也使用「乾洗手」酒精手部清潔凝膠，並保持社交距離，結果還是陸續病倒。

史奇林對「亞利桑納共和報」(The Arizona Republic)：「我們都非常小心。」

柏爾德在海登‧溫克曼學區(Hayden Winkelman School District)任教長達38年，原本已經申請退休，但仍然回到學區擔任一年級老師。

漢柏利學校(Leonor Hambly K8)校長潘蜜拉‧龔薩雷茲(Pamela Gonzalez)指出，柏爾德的過世讓整個社區震驚不已，「她是非常有愛心的優秀教育家。」

龔薩雷茲表示，稍微讓人感到安慰的是，柏爾德的實例，喚醒社會大眾對於疫情期間保護教職員工及學生健康安全的重視。

柏爾德的丈夫傑西‧柏爾德(Jesse Byrd Sr.)指出，妻子有氣喘、糖尿病及紅斑狼瘡，也容易鼻子過敏，6月間她開始身體不舒服，醫師開給她一些抗生素與類固醇，但她6月13日被緊急送醫。他說，妻子確診之後不到兩周就走了，等不到慶祝結婚24周年。

傑西‧柏爾德說，除了妻子染疫之外，他自己、兒子與媳婦、4歲孫女以及幾名親戚，也都確診新冠病毒。他說，小舅子病毒檢測確診陽性之後，靠人工呼吸器維生已有27天。