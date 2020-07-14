新冠患者痊癒後永久免疫？ 研究：抗體數月就消失
根據最新公布研究報告，罹患新冠肺炎的病患痊癒後，可能會在數月內喪失「抗體」。專家表示，這可能對於政府如何因應疫情產生「重大」影響。
倫敦國王學院（King`s College London）研究人員領導的團隊率先進行此類研究，他們檢測超過90位新冠肺炎確診病患的抗體濃度，觀察濃度如何隨時間變化。
血液檢測顯示，即使僅呈現輕微症狀的患者，也對病毒產生一定程度的免疫反應。60%患者在感染後數周，呈現「強大的」抗原抗體反應；但在3個月後，僅16.7%維持高濃度的中和抗體，有些患者的血液則沒有檢測到抗體。
只要人體具備足夠的抗體，就能防止再感染，給與人體免疫力。
這份研究報告顯示，免疫力並非理所當然的，而且可能不會持續超過數月，就如同流感等其他病毒的情況。
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