快訊

惡火連燒難滅！美軍兩棲突擊艦「好人理查號」恐提前退役

李玟9年豪門婚姻驚爆生變 親姊姊說話了

新冠患者痊癒後永久免疫？ 研究：抗體數月就消失

世界日報 / 編譯中心╱綜合13日電

根據最新公布研究報告，罹患新冠肺炎的病患痊癒後，可能會在數月內喪失「抗體」。專家表示，這可能對於政府如何因應疫情產生「重大」影響。

倫敦國王學院（King`s College London）研究人員領導的團隊率先進行此類研究，他們檢測超過90位新冠肺炎確診病患的抗體濃度，觀察濃度如何隨時間變化。

血液檢測顯示，即使僅呈現輕微症狀的患者，也對病毒產生一定程度的免疫反應。60%患者在感染後數周，呈現「強大的」抗原抗體反應；但在3個月後，僅16.7%維持高濃度的中和抗體，有些患者的血液則沒有檢測到抗體。

只要人體具備足夠的抗體，就能防止再感染，給與人體免疫力。

這份研究報告顯示，免疫力並非理所當然的，而且可能不會持續超過數月，就如同流感等其他病毒的情況。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

傳北韓新冠肺炎死亡500人 隔離39萬人

全球確診數破1300萬 從1200萬例到1300萬例只花5天！

群體免疫難實現！英最新研究：免疫力恐只能維持幾個月

NBA／火箭大咖球星 威斯布魯克確診 隔離盼回歸

相關新聞

印度新冠肺炎3天前80萬人確診 今再破90萬大關

印度累計新冠肺炎確診病例剛在3天前破80萬例，今天再破90萬大關，在過去24小時新增2萬8498病例，有553人死亡，疫...

共用教室授課 亞利桑納州3師染疫1不治

亞利桑納州三位老師在暑期學校(summer-school)期間共用一間教室，分別為幼稚園、小學一年級及二年級學生遠距上課，雖然學校訂有防疫規定，但三人6月間卻紛紛感染新冠病毒，其中61歲老師金柏莉‧柏爾德(Kimberley Chavez Lopez Byrd)病情嚴重住院，6月26日不治身亡。

新冠患者痊癒後永久免疫？ 研究：抗體數月就消失

根據最新公布研究報告，罹患新冠肺炎的病患痊癒後，可能會在數月內喪失「抗體」。專家表示，這可能對於政府如何因應疫情產生「重大」影響。

受不了隔離！巴西總統驗出染疫後打算再次受檢

因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）採檢陽性隔離近一週的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天宣布，...

印尼2軍校群聚感染 逾1300人確診…擬國軍大篩檢

新冠疫情爆發至今已超過7個月，東南亞疫情仍嚴峻，印尼最近更爆發兩起軍校群聚感染，超過1300人確診。官員研議對國軍全面篩檢，尤其軍校生；官員13日進一步指出，不只軍校，寄宿學校的感染風險高，都應特別注意。

東京問題？日本首都圈疫情升溫 內閣、地方互相指責

日本內閣官房長官菅義偉11日暗批新冠疫情已成「東京問題」；東京都知事小池百合子13日則反駁，如何區別無症狀患者是「國家的問題」。

港暴增52確診限聚令更嚴 迪士尼又關、書展停辦

香港新冠肺炎確診個案突破1500宗，多為源頭不明，香港書展等連串大型活動宣布停辦，香港特首林鄭月娥昨晚公布實施新的防疫措施。香港迪士尼樂園和海洋公園宣布，15日起關閉，為時七日。

剛要振興觀光 美佛州新增染疫人數迭創高峰

美國佛羅里達州剛準備振興觀光事業，招徠遊客光顧重新開門的迪士尼世界，州內今天卻又通報新增1萬2600人感染2019冠狀病...

疫情反撲！確診直逼紐約 加州急撤重啟計畫

美國多州在解封後，新冠肺炎確診病例激增，加州官員13日下令許多公共場所暫停室內活動，等於再倒退回重啟之前的避疫狀態；俄勒岡州州長布朗(Kate Brown)13日下令禁止十人以上室內集會，並要求人們未能保持社交距離時戴口罩。

英國冬季第2波疫情 研究：將奪12萬條人命

科學家今天警告，根據「合理的最糟情況」，英國今年冬天發生第2波冠狀病毒疫情，光是醫院可能就會有12萬人不治

中國大陸昨新增確診病例3例 均為境外移入

據大陸國家衛健委發布，7月13日0—24時，大陸新增確診病例3例，均為境外移入病例（在上海）；無新增死亡病例；無新增疑似...

英格蘭24日進店家強制遮臉 違者罰新台幣3700元

英國政府即將宣布，從24日起，英格蘭地區民眾進入所有店家必須遮蓋臉部，以避免2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢...

熱門新聞

澎湖有6萬大軍？「美國軍事專家」專文鬧笑話

高雄氣爆善款被不當使用 孫大千：陳其邁還認陳菊對？

獨／漢光演習遊客止步 加路蘭景點午後成飛彈野戰基地

陳菊：期許自己成功扮演 最後一任監察院長

影／國民黨杯葛 陳菊避掉審查倉皇離開立院

藍白合作 民眾黨進議場聲援國民黨廢監院

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。