東京問題？日本首都圈疫情升溫 內閣、地方互相指責
日本內閣官房長官菅義偉11日暗批新冠疫情已成「東京問題」；東京都知事小池百合子13日則反駁，如何區別無症狀患者是「國家的問題」。
朝日新聞報導，菅義偉11日在北海道千歲市內演講時，談到疫情再度擴大表示，「這個問題要說絕對是『東京問題』也不為過」。對此小池表示，「應該說東京檢查人數壓倒性的多」，所以才會檢驗出陽性患者，且其中有相當多的患者是屬於無症狀。
舞台劇群聚 接觸者達850人
她並呼籲當局，在計畫振興經濟活動的同時，「如何區別是國家的問題」。菅義偉13日在記者會上被問到「東京問題」的真正意思時說，東京都單日新增病例占了日本全境病例半數以上，「我是基於這種情況等所做發言」。
日本今日新增260例確診，其中東京占119例、大阪占18例。經濟再生大臣西村康稔表示，考慮要求牛郎店等有陪侍的餐飲店歇業。此外，東京新宿區一座劇場的舞台劇發生群聚感染，已知男星山本裕典及演員、工作人員等37人確診，密切接觸者850人。這是東京都內劇場發生群聚感染首例。
駐沖繩美軍群聚感染 增32例
駐日本沖繩美軍普天間機場爆發群聚感染，今天再新增32例確診病例，累計共有71例確診病例。駐沖繩美軍至今已有5處基地淪陷，病例數共98例。
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