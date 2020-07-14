印尼2軍校群聚感染 逾1300人確診…擬國軍大篩檢

新冠疫情爆發至今已超過7個月，東南亞疫情仍嚴峻，印尼最近更爆發兩起軍校群聚感染，超過1300人確診。官員研議對國軍全面篩檢，尤其軍校生；官員13日進一步指出，不只軍校，寄宿學校的感染風險高，都應特別注意。

印尼境內新增13日新增1282人確診、50人死亡，累計達7萬6981人確診、3656人死亡。近期當地新增病例多來自西爪哇省萬隆的陸軍預備軍官學校繼9日有1280人確診後，10日再傳出同樣位於萬隆的憲兵教育中心有99人感染。

印媒報導，在陸軍預備軍官學校的患者中，991名是學生，289人是陸軍士官及家屬。憲兵教育中心的患者中，74名學生，其餘25名是軍方人士，全都無症狀。當局研議對國軍全面篩檢，13日並進一步指出，寄宿學校的感染風險高，也應特別注意。

印度增2.9萬例 累計近90萬

其他亞洲部分，印度13日新增2萬8701人確診，再創下單日新高紀錄，總確診數來到87萬8254人，僅次於美國和巴西。同日也有500人不治，使印度染疫死亡人數達到2萬3174人。

伊朗過去24小時有203人不治，死亡總數來到1萬3032人，新增2349人確診，確診人數達到25萬9652人。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）12日形容境內疫情復熾是「真正悲劇」，並呼籲全國民眾協助配合抗疫。伊朗是中東地區疫情最嚴重國家。

馬達加斯加2國會議員染疫死

此外，非洲的馬達加斯加總統拉喬利納表示，眾議院和參議院各有一名議員因感染新冠肺炎而病逝，累計2名國會議員染疫病故。

阿根廷確診病例突破10萬大關

美洲部分，儘管阿根廷疫情最嚴重的布宜諾斯艾利斯大都會區持續實施封城令，衛生部12日通報確診病例累計突破10萬大關。阿根廷伊瓜蘇國家公園（Iguazu National Park）11日重新開放，初期僅週末每日開放200個名額給當地居民入園參觀，知名的「魔鬼咽喉」區域仍未開放進入。

歐洲部分， 西班牙在感染人數激增下，加泰隆尼亞自治區12日下令，再度對東北部城鎮雷里達（Lerida）內和周遭的居民實施禁足令。不過，西班牙加泰隆尼亞自治區城鎮雷里達（Lerida）地方法院13日推翻政府對當地16萬人的防疫禁足令。加泰隆尼亞官員正考慮對此採取行動。