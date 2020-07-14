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港暴增52確診限聚令更嚴 迪士尼又關、書展停辦

世界日報 / 香港特派員李春／香港14日電
港確診1天暴增52宗。 中國新聞社
港確診1天暴增52宗。 中國新聞社

香港新冠肺炎確診個案突破1500宗，多為源頭不明，香港書展等連串大型活動宣布停辦，香港特首林鄭月娥昨晚公布實施新的防疫措施。香港迪士尼樂園和海洋公園宣布，15日起關閉，為時七日。

香港13日新增52宗確診個案，其中41例本地確診個案，其中20例源頭不明。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，近日的確診患者在不同餐廳工作或用膳，呼籲曾到有關餐廳的市民留意健康情況。

張竹君形容現在疫情險峻，源頭不明的個案每日增加，可能還有很多源頭不明或沒有病徵的感染者，民眾在未來一至兩周應提高警覺，減少接觸其他人。

香港行政會議緊急由14日移到13日下午召開，林鄭月娥晚間公布新的防疫安排，當局將明確一些風險較高的地區，有關人士如過去14天在有關地方逗留，需在登機前出示證明，顯示接受過病毒檢測，且結果呈陰性，才可登機，否則航空公司會受罰。同時，當局將對乘跨境交通工具到港旅客增加要求。

林鄭說，香港的餐廳食肆每日下午六時至翌日上午五時不准內用，只能外帶，這一措施由15日凌晨零時起生效，暫時為期七天。在原「限聚令」之下的群組聚集人數上限，由50人縮減至4人。

此外，12類場所要關閉，包括遊戲機中心和健身中心等，關閉時間同樣以七日為期。

因應疫情發展，港府訂立全新規例，乘坐公共交通工具必須戴口罩，司機如看到乘客沒有戴口罩，可以拒絕他們上車，規例由15日凌晨零時起生效。

香港貿易發展局宣布，原定15日舉行的香港書展延期舉行；原定7月24日舉行的香港動漫電玩節及巨匠潮流藝術玩具展，將會延期。香港電腦商會亦宣布，原定於8月21日舉行的「香港電腦通訊節」暨「健康與運動科技博覽」延期舉行。

港確診1天暴增52宗。 法新社
港確診1天暴增52宗。 法新社

新冠肺炎 COVID-19

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