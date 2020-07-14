疫情反撲！確診直逼紐約 加州急撤重啟計畫
美國多州在解封後，新冠肺炎確診病例激增，加州官員13日下令許多公共場所暫停室內活動，等於再倒退回重啟之前的避疫狀態；俄勒岡州州長布朗(Kate Brown)13日下令禁止十人以上室內集會，並要求人們未能保持社交距離時戴口罩。
佛州狀況也十分嚴峻
截至13日，加州確診累計33萬2817例，若依目前每日超過7至8千人確診的速度攀升，很快就會超過目前累積確診數40萬2263例的紐約州；在原本疫情最嚴重的紐約州，疫情已大幅趨緩，最近每日確診約400至700例，紐約市11日甚至出現三月因新冠出現死亡病例以來，首次零死亡病例的一天。
疫情也十分嚴峻的佛州，13日通報1萬2343例新確診，這是過去七天來第五次每日確診超過1萬2000例。
上周宣布自己確診的亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)13日坦言亞特蘭大「走錯方向」，建議回到第一重啟階段，並強制市民戴口罩。
紐森喊停餐館等室內活動
加州州長紐森(Gavin Newsom)13日撤回重啟計畫，下令餐館、酒吧、博物館、動物園、健身房、髮廊、美甲店、宗教場所、電影院，以及非民生必須商業即刻停止室內活動，這讓近幾周才剛重啟的企業又急忙停業，再次重啟日期不明。
紐森對加州監控名單中的縣，實施進一步的避疫限制措施，涵蓋加州80%人口。
加州13日通報8358例新確診、23人死亡；上周每日新增病例增加至少20%，死亡人數增加10%以上
加州6到7月的每日確診人數幾乎增加一倍，6月平均每日新增4007例，上周則增加8211例，過去14天的每日確診率為7.4%，七天每日確診率為7.7%，顯示確診率增加；世界衛生組織(WHO)建議，重啟的安全標準是確診率低於5%。
紐森說，加州平均七天新增8211例確診；紐森關切鄉村地區的加護病患人數增加，全加州的重症病房約有1833名新冠肺炎患者。
在整體住院率方面，加州過去兩星期的住院率增加28%，光是12日就有超過6300人因為新冠肺炎住院。
紐森13日在記者會上說：「新冠病毒不會很快消失，我們有義務認清，新冠肺炎不會消失，直到疫苗或有效療法出現。」
約翰霍普金斯大學13日統計，美國新冠肺炎確診超過336萬人、至少13萬5582人因此死亡。
加州等地確診劇增，死亡人數最近也開始增加，多州撤回重啟計畫。
俄勒岡禁10人以上室內集會
俄勒岡州州長布朗(Kate Brown)13日下令禁止十人以上室內集會，並要求人們未能保持社交距離時戴口罩。
亞利桑納州、德州、密西根州和佛州則對酒吧實施了禁令，遏止新冠肺炎在年輕族群間傳播。
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