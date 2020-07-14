快訊

監測發現大屯山2公里火山通道 中研院：岩漿可能通過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情反撲！確診直逼紐約 加州急撤重啟計畫

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合13日電
加州州長紐森13日下令暫時禁止室內酒吧營業。(美聯社)
加州州長紐森13日下令暫時禁止室內酒吧營業。(美聯社)

美國多州在解封後，新冠肺炎確診病例激增，加州官員13日下令許多公共場所暫停室內活動，等於再倒退回重啟之前的避疫狀態；俄勒岡州州長布朗(Kate Brown)13日下令禁止十人以上室內集會，並要求人們未能保持社交距離時戴口罩。

佛州狀況也十分嚴峻

截至13日，加州確診累計33萬2817例，若依目前每日超過7至8千人確診的速度攀升，很快就會超過目前累積確診數40萬2263例的紐約州；在原本疫情最嚴重的紐約州，疫情已大幅趨緩，最近每日確診約400至700例，紐約市11日甚至出現三月因新冠出現死亡病例以來，首次零死亡病例的一天。

疫情也十分嚴峻的佛州，13日通報1萬2343例新確診，這是過去七天來第五次每日確診超過1萬2000例。

上周宣布自己確診的亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)13日坦言亞特蘭大「走錯方向」，建議回到第一重啟階段，並強制市民戴口罩。

紐森喊停餐館等室內活動

加州州長紐森(Gavin Newsom)13日撤回重啟計畫，下令餐館、酒吧、博物館、動物園、健身房、髮廊、美甲店、宗教場所、電影院，以及非民生必須商業即刻停止室內活動，這讓近幾周才剛重啟的企業又急忙停業，再次重啟日期不明。

紐森對加州監控名單中的縣，實施進一步的避疫限制措施，涵蓋加州80%人口。

加州13日通報8358例新確診、23人死亡；上周每日新增病例增加至少20%，死亡人數增加10%以上

加州6到7月的每日確診人數幾乎增加一倍，6月平均每日新增4007例，上周則增加8211例，過去14天的每日確診率為7.4%，七天每日確診率為7.7%，顯示確診率增加；世界衛生組織(WHO)建議，重啟的安全標準是確診率低於5%。

紐森說，加州平均七天新增8211例確診；紐森關切鄉村地區的加護病患人數增加，全加州的重症病房約有1833名新冠肺炎患者。

在整體住院率方面，加州過去兩星期的住院率增加28%，光是12日就有超過6300人因為新冠肺炎住院。

紐森13日在記者會上說：「新冠病毒不會很快消失，我們有義務認清，新冠肺炎不會消失，直到疫苗或有效療法出現。」

約翰霍普金斯大學13日統計，美國新冠肺炎確診超過336萬人、至少13萬5582人因此死亡。

加州等地確診劇增，死亡人數最近也開始增加，多州撤回重啟計畫。

俄勒岡禁10人以上室內集會

俄勒岡州州長布朗(Kate Brown)13日下令禁止十人以上室內集會，並要求人們未能保持社交距離時戴口罩。

亞利桑納州、德州、密西根州和佛州則對酒吧實施了禁令，遏止新冠肺炎在年輕族群間傳播。

加州新冠疫情反撲嚴重，加州州長紐森13日下令延長重啟商業的禁令，包括酒吧、健身房、餐館等室內活動都禁止營業，教會等宗教組織也限制活動人數。(美聯社)
加州新冠疫情反撲嚴重，加州州長紐森13日下令延長重啟商業的禁令，包括酒吧、健身房、餐館等室內活動都禁止營業，教會等宗教組織也限制活動人數。(美聯社)

加州州長紐森13日下令暫時禁止宗教活動。(美聯社)
加州州長紐森13日下令暫時禁止宗教活動。(美聯社)

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

美加州再關酒吧禁室內商業活動 奧勒岡州禁10人以上聚會

紐森發起公眾戴口罩運動

美病例激增 加州重關多數餐廳酒吧 賓州規定戴口罩

疫情反彈！加州下令 關閉洛杉磯縣等7郡酒吧

相關新聞

港暴增52確診限聚令更嚴 迪士尼又關、書展停辦

香港新冠肺炎確診個案突破1500宗，多為源頭不明，香港書展等連串大型活動宣布停辦，香港特首林鄭月娥昨晚公布實施新的防疫措施。香港迪士尼樂園和海洋公園宣布，15日起關閉，為時七日。

剛要振興觀光 美佛州新增染疫人數迭創高峰

美國佛羅里達州剛準備振興觀光事業，招徠遊客光顧重新開門的迪士尼世界，州內今天卻又通報新增1萬2600人感染2019冠狀病...

疫情反撲！確診直逼紐約 加州急撤重啟計畫

美國多州在解封後，新冠肺炎確診病例激增，加州官員13日下令許多公共場所暫停室內活動，等於再倒退回重啟之前的避疫狀態；俄勒岡州州長布朗(Kate Brown)13日下令禁止十人以上室內集會，並要求人們未能保持社交距離時戴口罩。

英國冬季第2波疫情 研究：將奪12萬條人命

科學家今天警告，根據「合理的最糟情況」，英國今年冬天發生第2波冠狀病毒疫情，光是醫院可能就會有12萬人不治

中國大陸昨新增確診病例3例 均為境外移入

據大陸國家衛健委發布，7月13日0—24時，大陸新增確診病例3例，均為境外移入病例（在上海）；無新增死亡病例；無新增疑似...

英格蘭24日進店家強制遮臉 違者罰新台幣3700元

英國政府即將宣布，從24日起，英格蘭地區民眾進入所有店家必須遮蓋臉部，以避免2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢...

圖表看疫情／世衛：疫情只會惡化 可預見未來無法恢復原有生活

美國約翰霍普金斯大學新冠疫情統計數據顯示，截至台北時間14日9時，全球逾57萬死亡，確診病例超過1306萬例。美國是全球疫情最嚴重國家，迄今累計確診336.1萬例，染疫病故人數逾13.5萬人。

7月14日新冠肺炎全球最新情報 馬達加斯加2名國會議員不治、25名確診

全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例8日增至1200萬例，才過5天就站上1300萬例。拉丁美洲...

川普公衛官員：藥廠在夏季結束前 開始生產新冠疫苗

財經網站CNBC報導，一位美國政府高階官員周一（13日）說，衛生官員和藥廠預期在夏季結束之前開始生產潛在的新冠病毒疫苗。

美加州再關酒吧禁室內商業活動 奧勒岡州禁10人以上聚會

美國人口最多的加州周一（13日）因新冠病毒病例不斷攀升，大規模取消解封措施：州長紐森下令所有郡縣關閉酒吧，並暫停餐廳、酒...

圖表看疫情／全球確診超過1300萬例 安倍指示對台鬆綁

英國BBC報導，倫敦國王學院的最新研究發現，人類感染新冠病毒後的免疫力恐只能持續幾個月。

日相安倍指示 台灣優先列第2波鬆綁入境對象

日本考慮先鬆綁外國的商務人士入境，首波與越南、泰國等4國磋商，第2波將於本週與台灣等10國磋商。日媒報導，日本首相安倍晉...

熱門新聞

澎湖有6萬大軍？「美國軍事專家」專文鬧笑話

獨／漢光演習遊客止步 加路蘭景點午後成飛彈野戰基地

高雄氣爆善款被不當使用 孫大千：陳其邁還認陳菊對？

陳菊：期許自己成功扮演 最後一任監察院長

影／國民黨杯葛 陳菊避掉審查倉皇離開立院

藍白合作 民眾黨進議場聲援國民黨廢監院

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。