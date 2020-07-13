香港新冠肺炎疫情再起 新增1人死亡
綜合港媒報導，香港一名確診新冠肺炎、屬「港泰護老中心」院友的95歲女病患，今天傍晚6時31分不治死亡，成為香港第8例死亡病例。「港泰護老中心」是香港新一波疫情的感染源之一。
根據報導，這名高齡女病例原本為慢性病患者，因身體不適於7月10日入院，當時未出現肺炎徵兆，情況還算穩定。但卻在11日急轉直下，必須使用氧氣協助呼吸，並進行藥物治療，才告確診。
報導指出，這名病例的病情之後持續惡化，到今天傍晚6時31分宣告不治。
香港近來出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）第3波疫情，確診人數再度上升。港府衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君宣布，全港今天新增52例確診病例，其中本土病例為41例，而這41例中的20例感染源至今不明。
至今晚為止，香港新冠肺炎確診病例累計上升至1522例，其中8例死亡。
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