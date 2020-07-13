新冠肺炎疫情再起 港府擬為高危險群免費檢測
香港行政長官林鄭月娥今晚表示，港府將會免費為本地容易感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的高危險群，進行病毒檢測，估計超過40萬人。
林鄭月娥晚間在記者會上說，港府計畫引入2家中國民營機構提供檢測服務，其中1家來自深圳。
她形容，雙方的洽商進度已是「七七八八」（接近完成），希望爭取本週起率先免費為較高風險群組進行檢測，包括老人院、食店與大樓保全人員及計程車司機，估計超過40萬人。
林鄭月娥說，相關檢測將投入數以億元計港幣的公帑。
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