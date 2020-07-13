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駐日美軍入境不需檢疫 「黑箱」成防疫破口

世界日報 / 編譯李京倫／綜合12日電

駐日本沖繩美軍基地爆發新冠肺炎疫情，讓與美軍基地僅一牆之隔的沖繩民眾憂心忡忡。日本媒體分析指出，由於日本管不到駐日美軍，使美軍基地成為防疫漏洞。

琉球新報報導，日本目前拒絕來自美國的人士入境，但受「日美地位協定」保障，美軍相關人士在入境時不適用日本檢疫措施。駐沖繩美軍基地成為日本防疫措施不能觸及的「黑箱」，帶來疫情境外輸入風險。

此外，朝日新聞報導，駐沖繩美軍基地不但不願向日本交代染疫美軍的活動與接觸史，起初還要求日方不能公布美軍染疫資訊，導致防疫更困難。

不少沖繩縣民在美軍基地工作，也有不少企業定期拜訪美軍基地談生意。沖繩縣民與美軍基地人員接觸頻繁，縣府官員擔心已有縣民染疫。

據美國國防部發布的指導原則，凡是會影響日常軍事行動的資訊，都不能公布。沖繩縣府原本遵照美方要求，並未公布美軍染疫資訊。不過，自從11日沖繩縣府得知染疫美軍人數激增後，知事玉城鄧尼就與駐沖繩美軍基地總指揮官克拉迪電話會談，克拉迪告訴玉城，如果縣府決定公布美軍染疫資訊，美軍不會干涉，縣府這才公布相關訊息。

7月4日美國獨立紀念日時，駐沖繩美軍雖然表示會縮小慶祝規模，但仍舉辦非正式的大規模活動，美軍並陸續離營外出。駐沖繩美軍已在中部北谷町租了一家飯店，用來隔離最近進入沖繩的美軍，不過，究竟有多少美軍在此隔離，美軍一直沒向北谷町政府透露。

東京又破200例 大阪通天閣點黃燈警戒

此外，日本東京都12日單日新增206例，是首度連續4天破200例；第2大城大阪同日新增32人確診，其中21例感染途徑不明，大阪府發布「黃色警戒」，地標通天閣當晚亮黃燈示警。

新冠肺炎 COVID-19

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