沖繩美軍基地6天爆62例確診 憂「獨立日假期」外出播毒

駐日本沖繩美軍6天內至少62人確診新冠肺炎，駐沖繩美軍基地總指揮官克拉迪11日向沖繩縣知事玉城鄧尼說明，已封鎖普天間機場及漢森營，感染者也已在基地內隔離。玉城說，美軍在這麼短時間內出現暴增確診病例，「不得不讓人對美軍防疫對策抱持強烈懷疑」。

駐沖繩美軍嘉手納基地3月有三人確診，7月初在麥克特勒斯營有一人確診，7日到12日這六天，普天間基地39人確診、漢森營22人，加上牧港補給區一人，總計沖繩美軍共五個設施傳出疫情，累計66人確診，其中62例是在過去六天。

沖繩縣政府表示，縣府方面並不清楚這些患者的活動史、目前症狀及美軍醫療體制等詳細資訊。由於美國獨立紀念日前後，許多美軍相關人士前往沖繩本島中部逛街或用餐，疫情可能進一步擴大。

琉球時報報導，沖繩縣府在美方要求下，一開始沒有公開確診人數，11日晚間玉城與克拉迪電話會談時提出要求，克拉迪才同意公開。玉城表示十分震驚，「對於美軍相關人士短時間內出現多起確診病例，令人極為遺憾，且不得不讓人對美軍至今為止的防疫對策抱持強烈懷疑」。

沖繩縣府認定普天間機場與漢森營已發生群聚感染，準備因應疫情從基地向外擴散的可能性，並已在沖繩本島中部地區預備收容輕症及無症狀感染者的設施。

住在普天間機場與漢森營附近的民眾，對美軍基地爆發疫情都感到相當憂心，64歲的名城克巳說，現在最大的問題是資訊不足，不知道這些美軍有沒有跟當地居民接觸。