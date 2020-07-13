印度IT重鎮封鎖1周 寶萊塢巨星家族三代染疫

印度12日新增2萬8637例新冠肺炎確診病例，再創紀錄，累計確診逼近85萬例。當局宣布，南部科技重鎮班加羅爾所在的卡納塔卡省，將實施為期一周封鎖措施。

印度南部的卡納塔卡省宣布，原本只限周末實施的封鎖措施，自14日起延長為實施一周。位在該省的班加羅爾是印度資訊科技重鎮，美國科技業巨擘蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon）的印度總部都設在這裡。

印度主要城市如新德里、孟買、清奈、班加羅爾與普恩，近期確診病例都明顯增加。印度也已有若干省分對高風險地區實施嚴格封鎖令。

寶萊塢巨星 一家4人確診

寶萊塢老牌巨星阿米塔巴昌一家三代染疫。昨天先傳出77歲的阿米塔巴昌和44歲兒子阿比謝克巴昌確診，今天再傳出阿比謝克巴昌的妻子艾許薇亞瑞伊和8歲女兒也染疫。阿米塔巴昌是寶萊塢傳奇巨星，也是對抗疫情的傑出人物，在公益廣告上用他招牌的男中音呼籲人們戴口罩、勤洗手和保持社交距離。

墨國首都公墓客滿 挖新墳「趕舊客」

此外，墨西哥衛生部11日通報，新增6094人確診，又有539人死亡。境內總確診數來到29萬5268人，染疫不治人數有3萬4730人。墨西哥政府表示，實際染疫人數可能大幅超過確診病例數。由於當地死亡人數迅速飆升，首都公墓已呈現「客滿」，當局被迫將「舊客」撿骨或要求家屬處理，並派遣大量人力日夜不停地開挖新公墓，讓更多遺體得以下葬。