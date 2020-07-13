香港官員稱疫情失控 專家憂心：病毒變種恐1傳4

香港疫情持續擴散，昨日再新增38宗確診個案，當中30宗為本地個案，包括13宗源頭不明個案，而多區不同屋邨也有人確診，恐進一步造成社區大爆發。港大深圳醫院院長盧寵茂認為香港疫情如「山林大火」；香港大學醫學院院長梁卓偉指出，新冠病毒已變種，每名患者平均可以「一傳四」，他直言目前才是真正持續本土爆發的開始。

文匯報報導，香港第三波疫情的源頭不明個案累計近40宗，生署生防護中心傳染病處主任張竹君直言情況有所失控，擔心確診個案持續增加，會令檢疫設施不勝負荷，再次呼籲市民要保持社交距離。

據報導，前日有四宗新增個案的慈雲山及附近的黃大仙區，昨日再多10人確診，當中有半數更仍然未能找到感染源頭。其他不明源頭的個案，也分散在不同地區的屋邨及屋苑，其中荔景邨樂景樓、南昌邨昌賢樓、觀塘順安邨安頌樓、彩虹邨翠瓊樓、葵聯邨聯悅樓、藍田康華苑宏康閣、慈雲山慈愛苑愛聰閣等，這些屋邨及屋苑也可能有病毒散播危機。

報導引述梁卓偉表示，疫情初期的病毒「即時傳播率」為1至2，現在已升至3並接近4的水平，即每名確診患者平均能將病毒傳播予三、四人，是疫情初期的兩倍，甚至較武漢封城前的2.5至3更為嚴重。

報導表示，不少新冠病毒患者病徵都很輕微，梁卓偉估計社區內現時可能仍然有五、六十名隱形傳播患者，直言目前才是真正持續本土爆發的開始。他擔心如果每日都有數十人入院，情況再持續一兩個星期，公營醫療體系可能會超越崩潰紅線。

報導指出，除38宗新確診的個案外，昨亦有逾20宗初步確診個案，患者除來自港泰護老中心院友家屬和上環聚點坊點心店職員等曾與患者有接觸人士外，亦包括沙田石門京瑞廣場「智優教育」一名補習導師、香港寶御酒店任職經理和在黃大仙鳳德商場百佳超級市場任職收銀員等未必可以找到源頭的人。

報導引述香港大學微生物學系講座教授袁國勇指出，香港新冠病毒疫情的反彈較預期嚴重，認為社區爆發與放寬防疫措施有關，而市民更有「抗疫疲勞」情況，防疫意識鬆懈，若5天至7天後情況愈來愈差，有需要回復到3月時的嚴厲防疫措施水平。港大深圳醫院院長盧寵茂則以「山林大火」比喻香港疫情，他並認為應暫停舉行書展，直言將帶來很大感染風險。