快訊

疑遭老公背叛 梁文音驚傳結束4年婚姻

香港官員稱疫情失控 專家憂心：病毒變種恐1傳4

世界日報 / 香港新聞組／香港13日電
香港疫情持續擴散，昨日再新增38宗確診個案，當中30宗為本地個案，包括13宗源頭不明個案。 中通社
香港疫情持續擴散，昨日再新增38宗確診個案，當中30宗為本地個案，包括13宗源頭不明個案。 中通社

香港疫情持續擴散，昨日再新增38宗確診個案，當中30宗為本地個案，包括13宗源頭不明個案，而多區不同屋邨也有人確診，恐進一步造成社區大爆發。港大深圳醫院院長盧寵茂認為香港疫情如「山林大火」；香港大學醫學院院長梁卓偉指出，新冠病毒已變種，每名患者平均可以「一傳四」，他直言目前才是真正持續本土爆發的開始。

文匯報報導，香港第三波疫情的源頭不明個案累計近40宗，生署生防護中心傳染病處主任張竹君直言情況有所失控，擔心確診個案持續增加，會令檢疫設施不勝負荷，再次呼籲市民要保持社交距離。

據報導，前日有四宗新增個案的慈雲山及附近的黃大仙區，昨日再多10人確診，當中有半數更仍然未能找到感染源頭。其他不明源頭的個案，也分散在不同地區的屋邨及屋苑，其中荔景邨樂景樓、南昌邨昌賢樓、觀塘順安邨安頌樓、彩虹邨翠瓊樓、葵聯邨聯悅樓、藍田康華苑宏康閣、慈雲山慈愛苑愛聰閣等，這些屋邨及屋苑也可能有病毒散播危機。

報導引述梁卓偉表示，疫情初期的病毒「即時傳播率」為1至2，現在已升至3並接近4的水平，即每名確診患者平均能將病毒傳播予三、四人，是疫情初期的兩倍，甚至較武漢封城前的2.5至3更為嚴重。

報導表示，不少新冠病毒患者病徵都很輕微，梁卓偉估計社區內現時可能仍然有五、六十名隱形傳播患者，直言目前才是真正持續本土爆發的開始。他擔心如果每日都有數十人入院，情況再持續一兩個星期，公營醫療體系可能會超越崩潰紅線。

報導指出，除38宗新確診的個案外，昨亦有逾20宗初步確診個案，患者除來自港泰護老中心院友家屬和上環聚點坊點心店職員等曾與患者有接觸人士外，亦包括沙田石門京瑞廣場「智優教育」一名補習導師、香港寶御酒店任職經理和在黃大仙鳳德商場百佳超級市場任職收銀員等未必可以找到源頭的人。

報導引述香港大學微生物學系講座教授袁國勇指出，香港新冠病毒疫情的反彈較預期嚴重，認為社區爆發與放寬防疫措施有關，而市民更有「抗疫疲勞」情況，防疫意識鬆懈，若5天至7天後情況愈來愈差，有需要回復到3月時的嚴厲防疫措施水平。港大深圳醫院院長盧寵茂則以「山林大火」比喻香港疫情，他並認為應暫停舉行書展，直言將帶來很大感染風險。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

因應疫情 香港年度書展延期

港版國安法 美制裁手段傳將排除聯繫匯率

華爾街日報：美考慮為香港制裁中國 但選項有限

反中團體東京大遊行 日人籲台日聯手撐香港

相關新聞

接受瑞德西韋療法 韓國三分之一重症患者好轉

衛生當局表示，韓國首批2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）重症患者接受吉立德醫藥（Gilead Scien...

佛州日增1.5萬例 驚破全美紀錄

美國新冠肺炎疫情持續快速擴散，佛州12日通報新增確診1萬5299例，打破全美各州單日新增確診數的紀錄；此外，世界衛生組織(WHO)統計報導，過去24小時全球確診增加23萬370人，死亡率仍維持約每日5000例。

日本東京單日新增119例 累計破8000例大關

日本東京都政府表示，今天單日新增119例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，在連續4天超過200例後再度低...

香港官員稱疫情失控 專家憂心：病毒變種恐1傳4

香港疫情持續擴散，昨日再新增38宗確診個案，當中30宗為本地個案，包括13宗源頭不明個案，而多區不同屋邨也有人確診，恐進一步造成社區大爆發。港大深圳醫院院長盧寵茂認為香港疫情如「山林大火」；香港大學醫學院院長梁卓偉指出，新冠病毒已變種，每名患者平均可以「一傳四」，他直言目前才是真正持續本土爆發的開始。

英國再爆群聚感染 農場73人確診

英格蘭公共衛生署和赫里福德郡議會今天表示，西密德蘭（West Midlands）馬爾文（Malvern）附近一座約有20...

日沖繩美軍基地爆群聚感染 緊急進行PCR檢查

駐日本沖繩美軍基地日前爆發逾60人群聚感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），讓憂慮疫情往外擴散的沖繩縣北谷町等單...

美國疫情延燒 單日再增近6萬例確診

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19...

「小明們要回家念書」 父母14日向蔡總統陳情

因為疫情之故，政府拒絕讓陸配子女「小明」們返台與家人團聚，至今仍無法返台上學，「小明」家長組成的台灣滯陸孩童父母自救會，...

菲律賓染疫病故新增162例 創單日新高

菲律賓衛生部今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增162起身亡案例，創境內單日病故人數新高，這是因為先前...

影／無懼染疫人數飆高 佛州迪士尼12日重新開張

有「地球上最神奇地方」之稱的美國佛羅里達州迪士尼世界在封園近4個月後，12日不懼美國疫情越發嚴重重新對外開放，不過遊客必...

疫情燒不停 阿根廷確診破10萬

儘管阿根廷疫情最嚴重的布宜諾斯艾利斯大都會區持續實施封城令，衛生部今天通報2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病...

染疫人數激增 西班牙加泰隆尼亞自治區再度封城

在感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的人數激增下，西班牙加泰隆尼亞自治區今天下令，再度對東北部城鎮雷里達（Le...

熱門新聞

3億氣爆善款菊市府怎麼用的？ 監院調查：換座椅、搭遮陽棚..

罷免黃捷連署書達2.6萬份！今大掃街 準備二階送件

吳淑珍過70歲生日 近況曝光 陳幸妤也入鏡

孫大千點出聘約人員草案4矛盾 批「沒有最貪只有更貪」

參加病毒趴染疫 美30歲青年死前說「我錯了」

為何汶萊與台灣同納第二波開放？ 日媒：怕中韓不悅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。