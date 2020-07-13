香港疫情趨嚴重 港澳兩地「健康碼」恐擱置

澳門政府表示，由於香港疫情嚴重，需要重新檢視「港澳健康碼」互認試行時間，或者要擱置一下。

香港01報導，澳門社會文化司司長歐陽瑜日前表示，粵澳及港澳一直就「健康碼」互認磋商，取得一定進展，澳門政府會積極研判適合時機，並會持續推出措施便利市民。但目前香港疫情嚴重，需重視檢視港澳「健康碼」互認試行時間，或要擱置一下。

據報導，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨天宣布，為保障客船和飛機上的工作人員和乘客安全，由7月14日上午6時起，所有由澳門出發客船和飛機的乘客必須出示七日內的新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明，證明可透過澳門健康碼為之。