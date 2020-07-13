香港疫情趨嚴重 港澳兩地「健康碼」恐擱置
澳門政府表示，由於香港疫情嚴重，需要重新檢視「港澳健康碼」互認試行時間，或者要擱置一下。
香港01報導，澳門社會文化司司長歐陽瑜日前表示，粵澳及港澳一直就「健康碼」互認磋商，取得一定進展，澳門政府會積極研判適合時機，並會持續推出措施便利市民。但目前香港疫情嚴重，需重視檢視港澳「健康碼」互認試行時間，或要擱置一下。
據報導，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨天宣布，為保障客船和飛機上的工作人員和乘客安全，由7月14日上午6時起，所有由澳門出發客船和飛機的乘客必須出示七日內的新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明，證明可透過澳門健康碼為之。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言