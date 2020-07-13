疫情再度失控 南非再度禁酒、宵禁

南非確診突破27萬人，總統再度宣布禁酒令！南非雖然在6月初陸續解除封城與禁酒令，但是疫情不減反增，從4月底的3000多人，到現在已突破27萬人確診，也讓總統拉瑪佛沙再次恢復禁酒令、宵禁。南非政府也對目前的疫情不樂觀，預估今年結束前，新冠疫情將造成國內至少5萬人死亡。

根據《英國廣播公司》報導，南非目前疫情超過27萬人確診、4000人死亡，因此拉瑪佛沙決定再次實施4月進行的禁令，其中也包括禁酒令與宵禁，早上9點到下午4點以外的時間不能出門，而出門在外一定要戴口罩。拉瑪佛沙表示，酒精禁令可以讓國內負擔沉重的健保系統緩解壓力。

澳洲《第九新聞》報導，南非目前的病床與醫療氧氣機非常缺乏，也讓南非的疫情急速加溫，每天超過1萬人次的確診，也是世界疫情惡化最快迅速的區域，目前的確診人數佔非洲的40%。拉瑪佛沙也提醒國民要保持社交距離，不要再群聚舉辦派對，以及在人多的地方不戴口罩。

南非從4月開始實施全世界最嚴格的禁令，許多工廠、商店通通關門，政府甚至出動軍隊與警察在外巡邏，如果有人在宵禁時間出門會當場逮捕。不過這讓已經陷入衰退的南非經濟雪上加霜，目前失業率已高達30%。

南非政府相信，禁酒令可以讓警察和醫院集中精力應對新冠病毒，醫生和警察認為，禁令帶來了巨大的效果，讓南非的暴力傷亡人數有效下降，儘管該國的釀酒業抱怨被迫倒閉，政府在稅收上也損失了一大筆錢，但酒精所引發的暴力犯罪仍是南非需要面對的嚴重公共議題。

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