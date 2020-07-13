快訊

疑遭老公背叛 梁文音驚傳結束4年婚姻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

佛州日增1.5萬例 驚破全美紀錄

世界日報 / 編譯陳韻涵、記者和釗宇╱綜合12日電
美國佛羅里達州迪士尼世界在封園近4個月後，12日不懼美國疫情越發嚴重重新對外開放。美聯社
美國佛羅里達州迪士尼世界在封園近4個月後，12日不懼美國疫情越發嚴重重新對外開放。美聯社

美國新冠肺炎疫情持續快速擴散，佛州12日通報新增確診1萬5299例，打破全美各州單日新增確診數的紀錄；此外，世界衛生組織(WHO)統計報導，過去24小時全球確診增加23萬370人，死亡率仍維持約每日5000例。

美聯社分析約翰霍普金斯大學數據報導，美國新冠肺炎病歿數續飆，尤其在南部與西部最嚴重，但仍不及4月高峰；研究人員預料，美國的死亡人數將在未來幾周攀升，但也可能因為擴大檢測而不會讓死亡率暴增。

紐約佳音! 首次單日零死亡新冠病例

在一片負面消息中，曾是全美重疫區的紐約市傳出零死亡的好消息。紐約市衛生局的數據顯示，全市11日沒有新增新冠死亡病例，這是紐約市3月11日出現第一例新冠死亡病例後，首次零死亡的一天；紐約最高曾在4月7日單日死亡597例。

在佛州之前，各州單日新增確診數紀錄是加州在7月8日通報的1萬1694例，加州之前的舊紀錄則是紐約州在4月14日通報的1萬1571例。

佛州大學傳染病學者辛蒂‧普林斯(Cindy Prins)說：「我真的認為我們可以控制疫情，人類要素很關鍵，這需要全國努力，共同對抗疫情危機，但我們絕對沒有做到。」

衛生福利部助理部長、白宮抗疫小組成員吉羅爾(Brett Giroir)呼籲人們在公共場合戴口罩，稱這多州抗議的措施「絕對必要」。

吉羅爾12日接受「美國廣播公司」(ABC)政論節目「本周」(This Week)訪問時說：「若我們不這麼做，我們將無法控制新冠肺炎疫情。」

川普11日首次公開戴口罩露面，民主黨眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)12日接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)訪問時表示，希望這代表川普「將改變他的態度，有助遏止新冠肺炎蔓延。」

在重疫區德州，兩位民主黨官員在德州醫療資源拉緊報之際，呼籲再次避疫。

佛州疫情加重部分歸因於迪士尼樂園11日開園，衛福部數據12日統計，新增1萬5299人確診，佛州總確診數來到至少26萬9811例、45死。

佛州過去一周的疫情屢創紀錄，當周514人病歿，平均每天73人逝世；三周前，佛州每日平均死為人數為30人。

全球逼近1300萬例 至少56萬人病逝

世衛同日宣布，過去24小時的新冠肺炎新增病例超過23萬例，其中美國最慘，逾6萬6000例；這些數據並未考量延後通報的問題，實際情況可能更糟。

路透12日引述世界衛生組織(WHO)的統計數據報導，過去24小時全球確診增加23萬370人，死亡率仍維持約每日5000例。

世衛每日報告指出，確診人數增加最多的國家依序為美國、巴西、印度與南非，此前新紀錄為7月10日締造的22萬8102例。

路透統計，全球新冠肺炎疫情12日直逼1300萬例，在疫情擴散7個月以來，至少56萬5000人病歿後，再創里程碑。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

網傳醫院有疑似武漢肺炎病患 男看護被判無罪

CBS「陽光帶」民調：白登佛州贏川普 亞州、德州平手

佛州疫情嚴峻 共和黨全代會如期舉行添變數

影／無懼染疫人數飆高 佛州迪士尼12日重新開張

相關新聞

接受瑞德西韋療法 韓國三分之一重症患者好轉

衛生當局表示，韓國首批2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）重症患者接受吉立德醫藥（Gilead Scien...

佛州日增1.5萬例 驚破全美紀錄

美國新冠肺炎疫情持續快速擴散，佛州12日通報新增確診1萬5299例，打破全美各州單日新增確診數的紀錄；此外，世界衛生組織(WHO)統計報導，過去24小時全球確診增加23萬370人，死亡率仍維持約每日5000例。

日本東京單日新增119例 累計破8000例大關

日本東京都政府表示，今天單日新增119例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，在連續4天超過200例後再度低...

香港官員稱疫情失控 專家憂心：病毒變種恐1傳4

香港疫情持續擴散，昨日再新增38宗確診個案，當中30宗為本地個案，包括13宗源頭不明個案，而多區不同屋邨也有人確診，恐進一步造成社區大爆發。港大深圳醫院院長盧寵茂認為香港疫情如「山林大火」；香港大學醫學院院長梁卓偉指出，新冠病毒已變種，每名患者平均可以「一傳四」，他直言目前才是真正持續本土爆發的開始。

英國再爆群聚感染 農場73人確診

英格蘭公共衛生署和赫里福德郡議會今天表示，西密德蘭（West Midlands）馬爾文（Malvern）附近一座約有20...

日沖繩美軍基地爆群聚感染 緊急進行PCR檢查

駐日本沖繩美軍基地日前爆發逾60人群聚感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），讓憂慮疫情往外擴散的沖繩縣北谷町等單...

美國疫情延燒 單日再增近6萬例確診

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19...

「小明們要回家念書」 父母14日向蔡總統陳情

因為疫情之故，政府拒絕讓陸配子女「小明」們返台與家人團聚，至今仍無法返台上學，「小明」家長組成的台灣滯陸孩童父母自救會，...

菲律賓染疫病故新增162例 創單日新高

菲律賓衛生部今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增162起身亡案例，創境內單日病故人數新高，這是因為先前...

影／無懼染疫人數飆高 佛州迪士尼12日重新開張

有「地球上最神奇地方」之稱的美國佛羅里達州迪士尼世界在封園近4個月後，12日不懼美國疫情越發嚴重重新對外開放，不過遊客必...

疫情燒不停 阿根廷確診破10萬

儘管阿根廷疫情最嚴重的布宜諾斯艾利斯大都會區持續實施封城令，衛生部今天通報2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病...

染疫人數激增 西班牙加泰隆尼亞自治區再度封城

在感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的人數激增下，西班牙加泰隆尼亞自治區今天下令，再度對東北部城鎮雷里達（Le...

熱門新聞

3億氣爆善款菊市府怎麼用的？ 監院調查：換座椅、搭遮陽棚..

罷免黃捷連署書達2.6萬份！今大掃街 準備二階送件

吳淑珍過70歲生日 近況曝光 陳幸妤也入鏡

孫大千點出聘約人員草案4矛盾 批「沒有最貪只有更貪」

參加病毒趴染疫 美30歲青年死前說「我錯了」

為何汶萊與台灣同納第二波開放？ 日媒：怕中韓不悅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。