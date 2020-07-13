佛州日增1.5萬例 驚破全美紀錄

美國新冠肺炎疫情持續快速擴散，佛州12日通報新增確診1萬5299例，打破全美各州單日新增確診數的紀錄；此外，世界衛生組織(WHO)統計報導，過去24小時全球確診增加23萬370人，死亡率仍維持約每日5000例。

美聯社分析約翰霍普金斯大學數據報導，美國新冠肺炎病歿數續飆，尤其在南部與西部最嚴重，但仍不及4月高峰；研究人員預料，美國的死亡人數將在未來幾周攀升，但也可能因為擴大檢測而不會讓死亡率暴增。

紐約佳音! 首次單日零死亡新冠病例

在一片負面消息中，曾是全美重疫區的紐約市傳出零死亡的好消息。紐約市衛生局的數據顯示，全市11日沒有新增新冠死亡病例，這是紐約市3月11日出現第一例新冠死亡病例後，首次零死亡的一天；紐約最高曾在4月7日單日死亡597例。

在佛州之前，各州單日新增確診數紀錄是加州在7月8日通報的1萬1694例，加州之前的舊紀錄則是紐約州在4月14日通報的1萬1571例。

佛州大學傳染病學者辛蒂‧普林斯(Cindy Prins)說：「我真的認為我們可以控制疫情，人類要素很關鍵，這需要全國努力，共同對抗疫情危機，但我們絕對沒有做到。」

衛生福利部助理部長、白宮抗疫小組成員吉羅爾(Brett Giroir)呼籲人們在公共場合戴口罩，稱這多州抗議的措施「絕對必要」。

吉羅爾12日接受「美國廣播公司」(ABC)政論節目「本周」(This Week)訪問時說：「若我們不這麼做，我們將無法控制新冠肺炎疫情。」

川普11日首次公開戴口罩露面，民主黨眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)12日接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)訪問時表示，希望這代表川普「將改變他的態度，有助遏止新冠肺炎蔓延。」

在重疫區德州，兩位民主黨官員在德州醫療資源拉緊報之際，呼籲再次避疫。

佛州疫情加重部分歸因於迪士尼樂園11日開園，衛福部數據12日統計，新增1萬5299人確診，佛州總確診數來到至少26萬9811例、45死。

佛州過去一周的疫情屢創紀錄，當周514人病歿，平均每天73人逝世；三周前，佛州每日平均死為人數為30人。

全球逼近1300萬例 至少56萬人病逝

世衛同日宣布，過去24小時的新冠肺炎新增病例超過23萬例，其中美國最慘，逾6萬6000例；這些數據並未考量延後通報的問題，實際情況可能更糟。

路透12日引述世界衛生組織(WHO)的統計數據報導，過去24小時全球確診增加23萬370人，死亡率仍維持約每日5000例。

世衛每日報告指出，確診人數增加最多的國家依序為美國、巴西、印度與南非，此前新紀錄為7月10日締造的22萬8102例。

路透統計，全球新冠肺炎疫情12日直逼1300萬例，在疫情擴散7個月以來，至少56萬5000人病歿後，再創里程碑。